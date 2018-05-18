В Прикамье прошел XXII краевой слет движения ЮИД

В Пермском крае на базе ребячьего лагеря «Новое поколение» состоялся XXII краевой слет отрядов юных инспекторов движения, посвященных 45-летию движения ЮИД в России. В соревнованиях приняли участие отряды юных инспекторов движения из 34 районов Прикамья.

В течение четырех дней участники соревновались в знаниях Правил дорожного движения, умениях оказывать первую помощь и виртуозно управлять велосипедом. Ребята с первого дня проявляли все свои лучшие качества, поддерживали друг друга, помогали в сложных ситуациях.

Помимо практики и теории, в эти дни ребята показали свои творческие способности в фестивальной части слета. Педагоги в свою очередь приняли активное участие в конкурсе среди руководителей отрядов ЮИД. Было представлено много ярких и творческих идей по развитию детского объединения.

Одним из самых запоминающихся событий слета стали организованные мастер-классы с ветеранами ЮИДовского движения. Ребята с интересом делились впечатлениями и перенимали опыт действующих сотрудников органов внутренних дел

В завершение мероприятия были подведены итоги и награждены победители. По итогам всех состязаний лучшими стали подростки из отряда «Перекресток» Добрянского района. Второе место заняли ребята из Чусовского района. Замыкают тройку победителей ЮИДовцы из Кунгурского района.

Лучшая команда будет представлять Пермский край на Всероссийском слете отрядов Юных инспекторов движения. Но главной победой организаторы считают то, что движение ЮИД активно развивается на территории Прикамья.