Ещё
В Прикамье прошел XXII краевой слет движения ЮИД
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

В Прикамье прошел XXII краевой слет движения ЮИД 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 45 минут назад
В Пермском крае на базе ребячьего лагеря «Новое поколение» состоялся XXII краевой слет отрядов юных инспекторов движения, посвященных 45-летию движения ЮИД в России. В соревнованиях приняли участие отряды юных инспекторов движения из 34 районов Прикамья.
В течение четырех дней участники соревновались в знаниях Правил дорожного движения, умениях оказывать первую помощь и виртуозно управлять велосипедом. Ребята с первого дня проявляли все свои лучшие качества, поддерживали друг друга, помогали в сложных ситуациях.
Помимо практики и теории, в эти дни ребята показали свои творческие способности в фестивальной части слета. Педагоги в свою очередь приняли активное участие в конкурсе среди руководителей отрядов ЮИД. Было представлено много ярких и творческих идей по развитию детского объединения.
Одним из самых запоминающихся событий слета стали организованные мастер-классы с ветеранами ЮИДовского движения. Ребята с интересом делились впечатлениями и перенимали опыт действующих сотрудников органов внутренних дел.
В завершение мероприятия были подведены итоги и награждены победители. По итогам всех состязаний лучшими стали подростки из отряда «Перекресток» Добрянского района. Второе место заняли ребята из Чусовского района. Замыкают тройку победителей ЮИДовцы из Кунгурского района.
Лучшая команда будет представлять Пермский край на Всероссийском слете отрядов Юных инспекторов движения. Но главной победой организаторы считают то, что движение ЮИД активно развивается на территории Прикамья.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Уссурийске Приморского края сотрудники полиции в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» пригласили детей в конно-спортивный клуб Подопечные псковского детского дома сделали зарядку со стражем порядка В Пермском крае полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» в детском оздоровительном лагере
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как погиб «вождь краснокожих»4
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей60
Как живут актёры с дефектами внешности3
Телеведущая назвала коллегу симпатичным и пожалела1
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение