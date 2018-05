4 альтернативы коктейлю «Апероль-шпритц»

Редакция It's My Wine выбирает четыре относительно свежих вариации на тему знаменитого напитка из ВенецииКажется, апероль-шпритц подают уже даже в пивных района Медведково. Не будем спорить, мало есть вещей лучше, чем бокал апероля и пачка чипсов, если вы оказались во время сиесты где-нибудь на побережье Амальфи, а вашу яхту только что окрасили, поэтому в море выйти не получится. Насчет происхождения апероль-шпритца, кстати, тоже есть разные версии: факт заключается в том, что изобрели его в Венеции в начале прошлого века. Австрийцы уверяют, что это была идея офицеров их оккупационного корпуса, захватившего Венето во время Первой мировой. Впрочем, слабо верится, что такой девчачий коктейль могли придумать боевые офицеры, тем более, немцы, излишней элегантностью в области коктейльной культуры не страдающие. Правду мы не узнаем никогда, но версия о чисто итальянском происхождении апероль-шпритца кажется убедительнее. Как бы там ни было, пора искать альтернативы. Редакция It's my Wine выбирает четыре относительно свежих вариации на тему знаменитого напитка из Венеции. Негрони на основе апероляЕсли в классическом рецепте негрони заменить кампари на апероль, получится очень даже симпатично. Рецепт хорош своей простотой, которая может спасти ваш перегретый мозг в тридцатиградусную жару, когда нет никаких сил отсчитывать капли ангостуры в классический негрони. Апероль-шпритц с водкой или джиномГлавный недостаток классического варианта этого коктейля — чтобы им напиться, придется очень постараться. Но это легко исправить: замените просекко на шот водки, лучше брать мягкую и качественную. Ее нейтральный вкус только усилит сладкую горчинку апероля, а градус веселья сразу повысится на порядок. Джин, кстати, тоже пойдет, причем, необязательно выбрасывать из рецепта просекко: они прекрасно чувствуют себя вместе. Апероль с игристымЕще более близкий родственник классического апероль-шпритц: заливаем апероль игристым — кава отлично подойдет, но какого черта, лейте шампанское! Подавать в бокале для мартини с клубникой на дне. Трудно представить что-то более сексуальное. Кампари-шпритцСамая очевидная и самая любимая не севере Италии альтернатива аперолю: это более горький и интересный коктейль, который при этом не хуже освежает и не меньше нравится девушкам. Его подают в любом баре его от Триеста до Капо Ватикано.