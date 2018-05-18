Золото старины. Самый крупный клад принадлежал репрессированному священнику

Музей в Пскове открылся в 1876 году. Сегодня он представляет собой объединение, включающее Мирожский монастырь, Приказную палату, музей-квартиру Юрия Спегальского, 5 филиалов в разных районах области.

Монеты 40 дворов

Но одна из главных жемчужин Псковского музея-заповедника — это «Золотая кладовая», которая размещается в центре города в бывшем доме Массона. В преддверии Дня музеев мы попросили хранителя фонда драгоценных металлов Ирину Галицкую рассказать о своей работе и о самых интересных экспонатах коллекции.

Елена Яземова, pskov.aif.ru: — Ирина Акиндиновна, если говорить в целом, что такое «Золотая кладовая»?

— Это открытое хранение фонда драгоценных металлов. Ранее большая часть предметов хранилась в сейфах и была недоступна для обзора, что, согласитесь, обидно. Создание «Золотой кладовой» сделало нашу коллекцию более известной, улучшило условия хранения экспонатов и в какой-то мере облегчило их изучение. Кроме того, в доме Массона хранятся фарфор и стекло, собрание тканей и костюмов, старинные бытовые вещи, оружие, самовары. Мы принимаем экскурсии в сопровождении хранителей.

— Сколько здесь всего экспонатов?

— Более 75 тысяч, в том числе более 45 тысяч предметов — экспонаты фонда драгоценных металлов. Из них 42 тысячи — это монеты, в том числе и древние. Например, клад, состоящий из монет 40 европейских монетных дворов XI— XII века.

— Раз уж зашла речь о кладах… какой из них, найденный в Псковской области, был самым крупным?

— Самый крупный из них весил более 32 кг и состоял из 9306 монет от начала XIX — до начала XX веков. Этот клад обнаружили в деревне Скугры Дновского района. Монеты поздние, но удалось установить человека, который его сокрыл, и это пока единственный такой случай в нашей практике.

Затягивает и держит

— И кто же оказался владельцем клада?

— Местный священник отец Михаил Успенский . В 1930 году его арестовали и отправили на строительство Беломоро-Балтийского канала. Через 3 года он вернулся домой, но вскоре после возвращения умер. Вероятно, деньги собирались для нужд храма, потому что никто из членов семьи этими средствами не воспользовался. С помощью потомков отца Михаила нам удалось проследить его биографию. И за любым кладом всегда стоит какая-то трагедия.

— Почему?

— Клады чаще зарывают в момент опасности. И если клад обнаружен, то это означает, что его владелец не смог воспользоваться своим имуществом. В лучшем случае, человек просто лишился нажитого добра, в худшем — погиб.

— Не скучно работать в музее?

— Наша работа очень разнообразна. Музей занимается экспозиционно-выставочной, пропагандистской деятельностью, Но работа в фондовом отделе для меня интереснее тем, что здесь постоянно общаешься с музейным предметом, а через него вступаешь в общение с человеком, который его создал, — творцом, мастером, художником. И это общение обогащает. Музей отбирает сотрудников по принципу бескорыстия, но зато вознаграждает интересной работой. А уж если у тебя есть тяга к познанию, то здесь ты можешь заниматься этим беспрерывно.

— Каким образом?

— Когда берёшь в руки предмет, за ним стоит его творец со своей биографией, эпохой, её событиями. Бытование этого предмета позволяет увидеть давно прошедшее время. Всё это затягивает и держит, не отпуская. Ведь не случайно большинство из нас работают тут десятками лет.

— Какой стаж у вас, если не секрет?

— В августе этого года исполнится 40 лет работы в Псковском музее-заповеднике. Сотрудник музея — это не та деятельность, которую нужно менять раз в 5 лет, как рекомендуют иные психологи. Ведь только с годами приходят опыт, знания, которым не учат в институте, они приобретаются только практикой.

Память в истории

— Вернёмся к «Золотой кладовой». Что в ней хранится, кроме монет?

— В частности, церковная утварь. Её стали собирать музеи ещё до революции, затем эта коллекция пополнилась в период массового изъятия ценностей из храмов. Практически все экспонаты из драгоценных металлов, которые поступили в псковский музей до Великой Отечественной войны, удалось спасти. Они были эвакуированы в Советск Кировской области, а после войны вернулись в Псков.

— Как ещё попадают вещи в «Золотую кладовую»?

— Например, в результате собирательских экспедиций. В 70-80-е годы прошлого столетия музейные работники по 2-3 раза за лето отправлялись по деревням в поисках предметов, представляющих музейную ценность, которые их владельцы были согласны продать или передать в дар.

— Часто ли люди соглашались безвозмездно расстаться с такими предметами?

— Достаточно часто. Ведь они понимали, что музей — это общенародное достояние, и что, предмет, попадая туда, по сути, попадает в вечность. Так была, например, сформирована наша коллекция этнографических украшений русских и сетоских крестьян. В 2012 году мы получили щедрый подарок петербургского ювелира Юрия Федорова , который преподнес музею 32 предмета личного благочестия — серебряные с позолотой и эмалью нательные кресты.

— Кстати, драгоценные металлы ассоциируются у многих в первую очередь именно с украшениями. Какие ещё подобные экспонаты хранятся у вас?

— Есть украшения из довоенной коллекции, источник их поступления нам неизвестен. Часть украшений найдена в составе кладов. Коллекция продолжает пополняться дарами и закупками. В день музеев 18 мая мы ежегодно проводим акцию «Я дарю музею» и ждем всех, желающих оставить память о своих предках в истории страны.