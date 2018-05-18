9 фильмов о жестокой несправедливости к женщинам

Уже на этой неделе определится судьба Ноуры Хуссейн — 19-летней жительницы Судана, которую приговорили к смертной казни за убийство насильника. Власти признали ее виновной, но выделили 10 дней на то, чтобы оспорить решение. Несмотря на то, что в соцсетях развернулась масштабная кампания #JusticeForNoura, а международная организация за права человека Amnesty International назвала приговор «актом невероятной жестокости», есть основания считать, что приговор вступит в силу.

К сожалению, это не редкий случай неоправданной жестокости, который происходит с женщинами по всему миру. Чтобы почтить память пострадавших и в очередной раз восхититься женской храбростью, я сделала подборку художественных фильмов, основанных на реальных событиях. Каждый из них рассказывает о том, как женщинам пришлось столкнуться с обманом, несправедливостью, насилием и даже операциями, уродующими тело.

1. «Забивание камнями Сорайи М.», 2008

По исламским обычаям, если мужчина обвиняет свою жену, то она должна доказать свою невиновность, но если жена обвиняет мужа — ей нужно доказать его вину. Шейх Али захаживает к проституткам, а к жене возвращается только для того, чтобы ее избить. Мулла предлагает ей пойти на развод и стать его сигкех — «святой шлюхой», но женщина отказывается. Когда она рассказывает о грязном предложении семье, даже сыновья требуют, чтобы она немедленно закрыла рот. А муж, мечтающий получить новую супругу помоложе — той всего 14, сообщает о том, что жена совершила страшный грех. Ее приговаривают к смертной казни через забивание камнями, в котором участвуют все жители деревни, в том числе дети, муж и отец. Эту историю рассказывает родная тетя погибшей журналисту, работающему в Иране, с надеждой на то, что ей удастся восстановить справедливость.

2. «Убежище», 2004

Несколько девочек избегают калечащего ритуала женского обрезания и ищут защиты у женщины, которая, по слухам, уже смогла оградить свою дочь. Она обращается к обычаю Мулааде — магии, благодаря которой никто не может зайти в ее дом без приглашения. Это приводит к революции небольшой деревни в Буркина-Фасо, ведь ее дерзкий шаг вызывает ярость не только у старейшин, но даже и у жриц, проводящих обрезание. Единственный способ разрушить Мулааде — заставить человека произнести обратное заклинание, даже если для этого нужно применить силу.

3. «Цветок пустыни», 2009

Удивительный фильм снят по автобиографической истории Варис Дирие — сомалийской девушки, которая сбежала от собственного племени, подвергшего ее страшному ритуалу обрезания. Перебравшись в Лондон и обнаружив там совершенно другую цивилизацию, где у женщины есть право голоса, она постепенно учится жить счастливо и находит в себе силы для борьбы. Фильм также демонстрирует шок и удивление окружающих, когда они узнают, что пришлось пережить хрупкой девушке.

4. «Персиполис», 2009

Потрясающий мультфильм рассказывает о простой девушке из Ирана, которая взрослеет на фоне политических потрясений в стране. Она вынуждена носить чадру, но в мечтах представляет себя лидером революционного движения, которое приведет к падению режима. Так как оставаться бунтаркой в столь патриархальной стране становится опасно, родители отправляют ее в Вену. История является адаптацией автобиографии иранской художницы Маржан Сатрапи , которая сейчас занимается экранизацией байопика о Марии Кюри

5. «Погоня за свободой», 2004

Небольшой документальный фильм рассказывает историю американского адвоката, которая защищает мигрантку из Афганистана. Ей приходится столкнуться с множеством предубеждений и бюрократических препятствий, после чего она осознает, что система защиты в Америке не так хороша, как кажется. Заявленное в документах предоставление убежища — не что иное, как новая тюрьма, хоть и отличающаяся от режима талибана.

6. «Ведьма войны», 2012

Маленькую африканскую девочку похищают повстанцы, заставив ее самостоятельно расстрелять собственных родителей. Она попадает в лагерь, в котором детей обучают военной тактике, и несмотря на тщательную психологическую работу, она все еще не забывает свою семью и места, где жила. К 14 годам она переживает несколько серьезных битв, привязывается к собственной винтовке, выходит замуж за другого сепаратиста и рожает ребенка. Историю о своей жизни она рассказывает собственной дочери, чтобы осознать себя и попытаться оправдать свои поступки.

7. «Добытчица», 2017

В Афганистане женщина не имеет права появляться на улице без сопровождения мужчины, так что после несправедливого ареста главы семейства им грозит смерть от голода. Юная Парвана остригает волосы и переодевается в мальчишку, чтобы спасти своих родных, и обнаруживает целый мир за пределами торговых улиц, которые не могла увидеть только из-за своего пола. Фильм от создателей «Тайны Келлс» был выпущен при поддержке Анджелины Джоли , ярой активистки за права женщин, а также был номинирован сразу в нескольких номинациях на Оскар.

8. «Оффсайд», 2006

Настоящие болельщицы футбольной сборной Ирана мечтают попасть на стадион, чтобы поддержать любимую команду на важном чемпионате. Проблема заключается в том, что женщинам нельзя посещать соревнования наравне с мужчинами, и после нескольких неудачных попыток к ним приставляют молодых солдат. Во время матча выясняется, что мужчины гораздо невнимательнее относятся к своим обязанностям и в принципе плохо разбираются в футболе, а также ничего не знают о причинах подобных запретов в стране.

9. «День, когда я стала женщиной», 2009

Этот фильм — сборник новелл о трех этапах в жизни иранской женщины. Маленькая девочка обнаруживает, что с наступлением девятого дня рождения игры с мальчиками вдруг становятся грехом. Взрослая девушка пытается сбежать от собственной семьи, потому что хочет участия в велогонке, что считается оскорблением рода. Пожилая женщина получает деньги — а значит, возможность купить что-то, о чем мечтала много лет. То, что нам кажется простыми вещами — в южных странах может стать событием, которое перевернет всю жизнь женщины.