Стриптизер из Химок принял участие в акции «На работу на велосипеде»

Когда обычные горожане только собираются на работу, стриптизер Яков с нее уже возвращается. На велосипеде и обнаженный до пояса, он проехал в поддержку акции «На работу на велосипеде» 10 километров — от ночного клуба в Москве до родных Химок дорога заняла у него чуть больше часа.

«В хорошую погоду стараюсь по возможности всегда ездить на велосипеде. Это полезно для рельефа мышц», — откровенничает Яков.

Всем желающим последовать его примеру велопрокаты Химок предоставили инвентарь бесплатно. Некоторые из городских кафе и ресторанов также поддержали акцию: одни кормили велосипедистов бесплатными обедами, другие предоставляли скидки на меню.

Ранее сообщалось, что спасение подростка на высоте 17-го этажа в Химках попало на видео.