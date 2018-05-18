Ещё
Стриптизер из Химок принял участие в акции «На работу на велосипеде»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Стриптизер из Химок принял участие в акции «На работу на велосипеде» 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Когда обычные горожане только собираются на работу, стриптизер Яков с нее уже возвращается. На велосипеде и обнаженный до пояса, он проехал в поддержку акции «На работу на велосипеде» 10 километров — от ночного клуба в Москве до родных Химок дорога заняла у него чуть больше часа.
«В хорошую погоду стараюсь по возможности всегда ездить на велосипеде. Это полезно для рельефа мышц», — откровенничает Яков.
Всем желающим последовать его примеру велопрокаты Химок предоставили инвентарь бесплатно. Некоторые из городских кафе и ресторанов также поддержали акцию: одни кормили велосипедистов бесплатными обедами, другие предоставляли скидки на меню.
Ранее сообщалось, что спасение подростка на высоте 17-го этажа в Химках попало на видео.
360tv.ru: последние новости
Комбо: эротика и окружающий мир. Коллажи Эмира Широ на грани цензуры будоражат воображение Бухарестская улица в Санкт‐Петербурге ушла под воду из‐за прорыва трубы В Подмосковье спасают 90% детей, родившихся с экстремально низкой массой тела
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как погиб «вождь краснокожих»5
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей60
Как живут актёры с дефектами внешности3
Телеведущая назвала коллегу симпатичным и пожалела1
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение