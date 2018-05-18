В спортивном клубе на Краснодонской летом продолжат работать секции

Ряд секций в спортивном клубе центра «Люблино» на Краснодонской летом будет работать в прежнем режиме. Об этом сообщил руководитель учреждения Александр Янов.

— Будут работать тренажерный зал, танцевальная студия и кружок ОФП для детей. Кроме того, в летний период будет функционировать секция фитнеса, которая ориентирована в основном на работу с людьми старшего возраста и советниками главы управы, — отметил Александр Янов

Добавим, что спортивный клуб центра «Люблино» находится по адресу улица Краснодонская, дом 39, строение 2. (мю)