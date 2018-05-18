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В спортивном клубе на Краснодонской летом продолжат работать секции
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В спортивном клубе на Краснодонской летом продолжат работать секции 

Управа района Люблино 12 минут назад
Фото: Управа района Люблино
Ряд секций в спортивном клубе центра «Люблино» на Краснодонской летом будет работать в прежнем режиме. Об этом сообщил руководитель учреждения Александр Янов.
— Будут работать тренажерный зал, танцевальная студия и кружок ОФП для детей. Кроме того, в летний период будет функционировать секция фитнеса, которая ориентирована в основном на работу с людьми старшего возраста и советниками главы управы, — отметил Александр Янов.
Добавим, что спортивный клуб центра «Люблино» находится по адресу улица Краснодонская, дом 39, строение 2. (мю)
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