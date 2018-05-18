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Бесплатное цирковое представление состоится в Митине
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Бесплатное цирковое представление состоится в Митине 

Префектура СЗАО города Москвы 13 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Митино» в субботу, 19 мая, свои таланты продемонстрируют воспитанники студии «Цирковое искусство» под руководством мастера спорта по спортивной гимнастике Юрия Струлькова. Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов учреждения Светлана Мухрина.
— Юные циркачи продемонстрируют выступления на полотнах и акробатические двойки. Также зрители увидят номера с жонглерами, — рассказала Светлана Мухрина.
Цирковое представление пройдет по адресу: улица Митинская, дом 31, корпус 1. Начало в 13.00. Вход свободный для всех желающих. Ограничение по возрасту 3+.
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