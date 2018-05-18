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Юные танцоры из Бибирева выступят с отчетным концертом в Доме культуры «Темп»
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Юные танцоры из Бибирева выступят с отчетным концертом в Доме культуры «Темп» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Отчетный концерт хореографической студии «Formidable» состоится в Доме культуры «Темп» в ближайший понедельник, 21 мая. Об этом сообщил главный методист ДК Александр Лобачев.
— В этот день на сцену со своими показательными номерами по направлению хип-хоп выйдут юные танцоры из младшей, средней и старшей групп. Также в концерте выступят воспитанники народного ансамбля «Родничок» и другие детские хореографические коллективы, которых мы пригласили, — рассказал Лобачев.
Начало в 18.00 по адресу: Шенкурский проезд, дом 3А. Вход свободный. (вт)
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