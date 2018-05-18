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В Хорошево-Мневниках пройдет концерт образцового коллектива «Танцевальный экспресс»
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В Хорошево-Мневниках пройдет концерт образцового коллектива «Танцевальный экспресс» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В среду, 23 мая, в Хорошево-Мневниках состоится концерт образцового хореографического коллектива «Танцевальный экспресс».
— Отличительной особенностью коллектива являются образно-жанровые хореографические постановки, эмоциональные и зажигательные оригинальные танцевальные номера, соответствующие возрастным группам. Сольные концерты коллектива проходят ежегодно. Это событие является праздником не только для детей, но и для их родителей и родственников. На концерт также могут прийти все желающие, — сообщили в пресс-службе Дворца творчества «Хорошево».
Начало представления в 18.30. Вход по пригласительным билетам, которые можно взять у администратора ДТДиМ «Хорошево». Адрес проведения: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1.
Напомним, эстрадно-хореографический коллектив «Танцевальный экспресс» создан в 1997 году. С тех пор он много и успешно выступает на различных площадках, принимает участие в фестивалях детского танца. Коллектив был неоднократным дипломантом и лауреатом конкурсов на окружном, московском и российском уровнях. В 2008 году ему было присвоено звание «образцовый». В коллективе занимается около 150 детей в возрасте 5-18 лет в соответствующих возрастных группах.
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