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Спектакль «Гранд Каньон» 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Скорее всего, это событие осталось бы не замеченным прессой: несколько подростков сбежали ночью из летнего скаутского лагеря и так «оторвались на свободе», что один из них случайно погиб, — и всего-то, если учесть, что и родителям до них особого дела не было.
Удивляет другое: во-первых, это были девчонки, шестеро самых никудышных, неорганизованных и бесполезных в лагере, но у них всё же нашлась общая цель; во-вторых, цель эта была какая— то нелепая, совершенно «запредельная» — пересечь ночью Аризону и спасти от лицензированного отстрела «наших братьев-бизонов» (и это — в Америке, в конце XX века). И, наконец, в-третьих — им это удалось! Правда… какой ценой?
Теперь их или осудят, как малолетних преступниц, или… залечат, как ненормальных. Решать — вам, господа присяжные заседатели.
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