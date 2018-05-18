Спектакль «Гранд Каньон»

Скорее всего, это событие осталось бы не замеченным прессой: несколько подростков сбежали ночью из летнего скаутского лагеря и так «оторвались на свободе», что один из них случайно погиб, — и всего-то, если учесть, что и родителям до них особого дела не было.

Удивляет другое: во-первых, это были девчонки, шестеро самых никудышных, неорганизованных и бесполезных в лагере, но у них всё же нашлась общая цель; во-вторых, цель эта была какая— то нелепая, совершенно «запредельная» — пересечь ночью Аризону и спасти от лицензированного отстрела «наших братьев-бизонов» (и это — в Америке, в конце XX века). И, наконец, в-третьих — им это удалось! Правда… какой ценой?

Теперь их или осудят, как малолетних преступниц, или… залечат, как ненормальных. Решать — вам, господа присяжные заседатели.