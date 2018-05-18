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Повесть Набокова «Соглядатай» обсудят в культурном пространстве на Новодмитровской
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Повесть Набокова «Соглядатай» обсудят в культурном пространстве на Новодмитровской 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Гости Хлебозавода № 9 в воскресенье, 20 мая, поговорят о творчестве Владимира Набокова. В рамках встречи в пространстве «Аудитория» любители литературы разберут повесть «Соглядатай».
— Повесть-перевертыш, нетипичный детектив, психологический «бойцовский клуб», игра двойников в коридоре из зеркал, где реальность спутана с воображением и посмертными фантазиями, — все это «Соглядатай» Набокова, — прокомментировал представитель Хлебозавода № 9. — В нашей дискуссии, посвященной этому произведению, примут участие молодые ученые-литературоведы.
Начало в 13.00. Напомним, адрес Хлебозавода № 9: ул. Новодмитровская, д. 1. Вход свободный. (мю)
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