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3 знаменитые девушки, которые знают много языков
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3 знаменитые девушки, которые знают много языков 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Диана Крюгер
Легко и непринужденно пообщается с вами на английском, немецком и французском. Диана родилась в Германии, но еще в подростковом возрасте уехала в Лондон по специальной программе обмена: девочка быстро освоилась среди иностранцев и начала говорить с идеальным британским акцентом. Ну а много лет спустя Крюгер, грезившая о карьере модели, оказалась в Париже: там она, в свою очередь, столь же молниеносно стала общаться с местными на французском. Кстати, знание такого количества языков очень пригодилось Диане во время съемок фильма «Бесславные ублюдки», где она сыграла роль шпионки Бриджет фон Хаммерсмарк.
Гвинет Пэлтроу
Актриса много-много лет назад впервые оказалась в Испании — и безоглядно влюбилась в страну. Гвинет долгие годы изучала ее язык и культуру, а еще пообещала себе приезжать сюда как минимум раз в год. Да что уж там: сегодня Пэлтроу периодически разговаривает по-испански со своими детьми и активно развивает испаноязычную версию своего проекта Goop.
Натали Портман
Выпускница Гарварда Натали Портман родилась в Израиле, поэтому с детства разговаривала на иврите и английском. Но и этого ей оказалось мало: Натали запросто сможет найти общий язык с японцем, французом, немцем и испанцем (многочисленные подтверждения ищите на YouTube). Как ни крути, талантливый человек талантлив во всем!
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