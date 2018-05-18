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В храме Сергия Радонежского на Ходынке проведут «Сказкотерапию»
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В храме Сергия Радонежского на Ходынке проведут «Сказкотерапию» 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Прихожанка храмового комплекса Сергия Радонежского на Ходынском поле Светлана Лебедева реализует в районе авторский проект-интерактив «Сказкотерапия». После просмотра сказки зрители погружаются в тайны и сокровища просмотренной картины, а также рассуждают о ее глубинном смысле.
— Через раскрытие секретных зашифрованных кодов мы узнаем, как применять духовные законы в жизни, совершая увлекательное путешествие, буквально прикасаясь к героям и образам, обретая идею и желание быть похожим на них, — поделилась Лебедева.
Так, в ближайшее воскресенье, 20 мая, в актовом зале храмового комплекса состоится показ сказки «Василиса Прекрасная». Начало в 12.30.
Храмовый комплекс расположен по адресу: Ходынский бульвар, д. 5, корп. 1. Вход свободный. (то)
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