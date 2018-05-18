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Подзеленье заставят арт-объектами. Последняя прогулка по нетронутому лесу в центре города
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Подзеленье заставят арт-объектами. Последняя прогулка по нетронутому лесу в центре города 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Островок зелени в центре Ярославля совсем скоро станет новым парком. В субботу, 19 мая, на Подзеленье возле центрального пляжа на Которосли пройдёт субботник, чтобы подготовить территорию к созданию парка.
Зелёный островок превратят в парк
С 20 по 25 мая на Подзеленье пройдёт фестиваль архитектуры и урбанистики «Создай своё пространство» и на зелёной территории вокруг картинга начнут устанавливать сцену, арт-объекты, фуд-корт, тихую и активную зоны.
— По итогам конкурса будут отобраны лучшие проекты молодых архитекторов со всей России, — рассказали организаторы фестиваля. — Силами жителей Ярославля, волонтёров и профессионалов эти проекты будут реализованы на Подзеленье.
В нашей группе Вконтакте мы устроили опрос, надо ли на Подзеленье устраивать новый парк. Большинство ярославцев высказались в поддержку парка. 36% считают, что это место давно пора благоустроить, потому что растёт там всё само по себе, 31,3% решили, что надо выбрать такой проект, чтобы Подзеленье не потеряло своей привлекательности. Чуть больше 20% считают, что городу необходим уголок нетронутой природы, а 12% ярославцев оказались равнодушны к тому, что находится возле центрального пляжа.
Сегодня мы прогулялись по островку нетронутой природы, пока он не превратился в новый парк и выставку арт-объектов. Запомним Подзеленье таким!
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