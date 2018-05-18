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Энрике Иглесиас выступит в Москве в рамках мирового турне
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Энрике Иглесиас выступит в Москве в рамках мирового турне 

RT на русском 1 час назад
Об этом сообщили в компании Moscow Show.
«Международная суперзвезда нашего времени, один из самых продаваемых и влиятельных артистов, многократный победитель премии «Грэмми» и «American Music Awards», кумир миллионов, красивый, обаятельный и талантливый — Энрике Иглесиас выступит с единственным концертом в Москве», — говорится в сообщении.
Мероприятие пройдёт в концертном зале «Крокус Сити Холл» 1 июня 2018 года.
В декабре 2017 года стало известно, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями.
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