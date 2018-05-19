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Праздник «Сабантуй» начнется в Сергиевом Посаде с субботы
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Праздник «Сабантуй» начнется в Сергиевом Посаде с субботы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Эстафету по проведению татаро-башкирского весеннего праздника «Сабантуй» принял подмосковный Сергиев Посад, праздничные мероприятия пройдут с субботы по 24 июня, говорится в сообщении пресс-службы Сергиево-Посадского района.
«Традиционный праздник широко отмечают в регионе 18-й год. Первыми познакомиться с традициями татарской культуры смогут дети. Для них пройдет детский «Сабантуй» 19 мая в 14:00 в ОДЦ «Октябрь», — говорится в сообщении.
Гостей праздника ждут игры, концертная программа, соревнования, а также в этот день пройдет награждение участников конкурса рисунков и сочинений.
14 июня в 14:00 в Сергиевом Посаде состоится круглый стол, посвященный межнациональным отношениям. Его участники будут делиться опытом сотрудничества в сохранении культур. В 16:00 в ОДЦ «Октябрь» откроется выставка «Национальная коллекция республики Татарстан». На ней представят работы художника-иконописца Ильгиза Ханова, кукольную коллекцию дизайнера Мадины Махмутовой. Откроет выставку новая авторская музыкально-поэтическая программа «Сююмбике» поэта и композитора Стаса Бакаева.
Завершится праздник широкими гуляниями в городском парке «Скитские пруды» 24 июня.
«Из Татарстана приедет большая делегация. Создадим в парке татарское подворье, будут выступать артисты из Москвы, Московской области. Главным событием станет турнир по борьбе на поясах корэш. Выступят мастера этого вида спорта, а также смогут поучаствовать местные спортсмены. Приглашаем на праздник гостей со всей Московской области и не только, чтобы мы лучше узнали друг о друге, прониклись уважением и любовью. Потому что сейчас «Сабантуй» — это праздник дружбы народов», — сказал заслуженный работник культуры Республики Татарстан, член консультативного совета по делам национальностей Московской области Фарит Мухтасаров.
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