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Музыкальная гостиная пройдет в центре социального обеспечения «Коломенское»
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Музыкальная гостиная пройдет в центре социального обеспечения «Коломенское» 

Управа района Нагатинский затон 2 часа назад
Фото: Нагатинский затон
Музыкальный вечер для пожилых людей проведут в центре социального обеспечения «Коломенское» в субботу, 19 мая.
Руководить творческим концертом будет глава семейного клуба «Планеты молодых» Лариса Моисеенко.
— Музыкальную гостиную мы устраиваем в четвертый раз. На завтрашней встрече свои произведения сыграют ученики музыкальной школы имени Кара Караева. Выступят два класса: аккордеонисты и гитаристы в возрасте от 7 до 14 лет. Все мероприятия клуба мы проводим для сохранения культурных ценностей, — рассказывает Лариса Моисеенко.
Семейный клуб «С улыбкой» в районе функционирует уже пять лет. Собираются здесь люди от 40 лет и выше для совместного времяпровождения. Они вместе ходят в театры, музеи и занимаются танцами.
— Правда, сейчас в основном приходят мамочки. Для летнего сезона это традиционно. Те, кто приходит с детьми, может оставить их в специальной комнате, где малыш может поиграть, пока мама занимается.
Присоединиться к четвертой музыкальной гостиной приглашают всех желающих, начнется концерт в 13:00.
Фото: корреспондент газеты «Нагатинский затон»
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