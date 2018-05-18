Музыкальная гостиная пройдет в центре социального обеспечения «Коломенское»

Музыкальный вечер для пожилых людей проведут в центре социального обеспечения «Коломенское» в субботу, 19 мая.

Руководить творческим концертом будет глава семейного клуба «Планеты молодых» Лариса Моисеенко.

— Музыкальную гостиную мы устраиваем в четвертый раз. На завтрашней встрече свои произведения сыграют ученики музыкальной школы имени Кара Караева. Выступят два класса: аккордеонисты и гитаристы в возрасте от 7 до 14 лет. Все мероприятия клуба мы проводим для сохранения культурных ценностей, — рассказывает Лариса Моисеенко.

Семейный клуб «С улыбкой» в районе функционирует уже пять лет. Собираются здесь люди от 40 лет и выше для совместного времяпровождения. Они вместе ходят в театры, музеи и занимаются танцами.

— Правда, сейчас в основном приходят мамочки. Для летнего сезона это традиционно. Те, кто приходит с детьми, может оставить их в специальной комнате, где малыш может поиграть, пока мама занимается.

Присоединиться к четвертой музыкальной гостиной приглашают всех желающих, начнется концерт в 13:00.

Фото: корреспондент газеты «Нагатинский затон»