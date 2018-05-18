Почему государство не передаёт РПЦ собор Василия Блаженного и храмы в Кремле

Знаковые культовые сооружения российской столицы — собор Василия Блаженного и храмы Кремля — государство не торопится передавать в ведение РПЦ , хотя многие подобные постройки уже возвращены Церкви. В чем тут дело?

В 2010 году Госдумой был принят закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». К подобному имуществу, согласно законопроекту, относятся «здания, строения, сооружения, включая объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ, монастырские, храмовые и иные культовые комплексы». [С-BLOCK]

Однако действие упомянутого федерального закона не распространяется на имущество Музейного и Архивного фондов России, национального библиотечного фонда, а также на памятники ЮНЕСКО . Московский Кремль с его культовыми сооружениями, а также Красная площадь, на которой расположен храм Василия Блаженного (Собор Покрова Пресвятой Богородицы) входят в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО и соответственно не могут быть переданы из государственной собственности в церковную.

Впрочем, в свое время прежний Патриарх всея Руси Алексий II заявлял, что РПЦ и не требует от властей реституции церковного имущества, хотя всецело поддерживает возвращение церковных и храмовых построек «в тех случаях, когда это возможно и необходимо». [С-BLOCK]

Но здесь есть еще один немаловажный момент. В случае возвращения древних храмовых построек Церкви на нее ляжет материальное бремя содержания памятников архитектуры. Способна ли РПЦ с этим справиться? А ведь за время действия закона Церковь уже получила от государства в собственность или долгосрочную безвозмездную аренду несколько сотен зданий по всей стране.

По словам советника Российской академии архитектуры реставратора Александра Попова, взаимоотношения у РПЦ с памятниками культуры не очень хорошие. Все что они могут, так это провести некое подобие «еврореставрации». Как пример, Попов приводит случаи, где РПЦ обшивала древние церкви сайдингом или вставляла в старинных храмах пластиковые окна.

Глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин , высказываясь о соборе Василия Блаженного, отмечает, что не видит необходимости передавать его РПЦ, так как вместе с правами передаются и обязанности. [С-BLOCK]

По его мнению, у Церкви нет достаточных ресурсов, чтобы содержать храмы такого уровня, как Покровский собор. «Одна перекладка кровель стоила бы не один десяток миллионов рублей, потому что это сложнейшая стропильная система, система водоотводов и так далее. Реставрация, живопись, отопление — все это вместе неподъемная сумма», — говорит протоиерей.

В храме Василия Блаженного по воскресеньям и большим праздникам совершаются литургии, однако он не приспособлен для масштабных богослужений. Этот храм, как и Успенский собор Кремля относится к числу культовых построек, в которых действует ограничение на проведение богослужений — большая нагрузка, связанная с массовым наплывом людей, таким зданиям противопоказана.

Существует еще одна возможная причина, по которой храмы Московского Кремля и Покровский собор власти не собираются передавать в ведение Церкви — это охлаждение отношений между Администрацией президента и РПЦ. В последнее время даже начал пробуксовывать вопрос о статусе Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, уже почти переданного Церкви. [С-BLOCK]

Многие эксперты уверены, что сегодня внутри РПЦ идет острая конкурентная борьба в том числе и за кресло патриарха. В частности, подмечено, что позиции Кирилла начали ослабевать, а митрополита Тихона (Шевкунова), которого называют «духовником Путина», напротив, укрепляться. Подобная внутрицерковная турбулентность никак не способствует выстраиванию диалога между властью и РПЦ по вопросам реституции церковного имущества.

Препятствует этому и негласное противостояние РПЦ и РПСЦ (Русской Старообрядческой Православной Церкви) — между ними также имеются нерешенные имущественные вопросы. Один из споров разворачивается вокруг церкви Тихвинской иконы Божией Матери, расположенной рядом с ВДНХ. До революции этот храм принадлежал старообрядцам, однако в 90-х был выкуплен бизнесменом Константином Ахапкиным и позднее передан РПЦ. [С-BLOCK]