Майкл Питт, Наталья Османн и другие звезды на вечере Jacob & Co в Каннах 

Практически весь мировой бомонд сконцентрировался на Лазурном Берегу — с 8 по 19 мая в Каннах проходит 71-й кинофестиваль, в рамках которого каждый день проводятся светские вечеринки. Вчера в ресторане отеля Nikki Beach состоялся званый ужин Jacob & Co — американский бренд представил новую модель часов Opera by Jacob & Co. — The Godfather. К слову, на создание новинки мастеров бренда вдохновил культовый фильм «Крестный отец». Гостями вечера стали Наталья Османн Виктория Борисевич и многие другие.