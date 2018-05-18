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Майкл Питт, Наталья Османн и другие звезды на вечере Jacob & Co в Каннах
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Майкл Питт, Наталья Османн и другие звезды на вечере Jacob & Co в Каннах 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Практически весь мировой бомонд сконцентрировался на Лазурном Берегу — с 8 по 19 мая в Каннах проходит 71-й кинофестиваль, в рамках которого каждый день проводятся светские вечеринки. Вчера в ресторане отеля Nikki Beach состоялся званый ужин Jacob & Co — американский бренд представил новую модель часов Opera by Jacob & Co. — The Godfather. К слову, на создание новинки мастеров бренда вдохновил культовый фильм «Крестный отец». Гостями вечера стали Наталья Османн, Михаил Друян, Виктория Борисевич и многие другие.
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