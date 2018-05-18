Помощь тяжелобольным, детям и врачам. Как подмосковный Минздрав сделал медицину доступной

Министерство здравоохранения за последние годы добилось значительного повышения качества услуг по оказанию медицинской помощи в регионе. Развитие инфраструктуры затрагивает объекты как для поддержки тяжелобольных пациентов, так и для помощи самым маленьким пациентам и их матерям.

Перинатальные центры

В Подмосковье удалось сформировать трехуровневую систему помощи беременным, роженицам и новорожденным. Крупные областные центры материнства и детства Московской области оказывают медпомощь высокого уровня сложности.

«Это все стало возможным, в том числе при постоянном внимании к нашей работе федерального центра. В частности, строительство областных центров материнства и детства в Подмосковье началось в 2014 году в рамках президентской программы. Два из них — в Коломне и Наро-Фоминске — возвели в рамках софинансирования, треть средств была выделена из федерального бюджета. В этой связи хотелось бы поблагодарить Минздрав России за поддержку наших инициатив», — рассказал министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков

Строительство областных центров материнства и детства в Подмосковье началось в 2014 году в рамках президентской программы. Спустя три года, в 2017 году было открыто пять современных центров материнства и детства европейского уровня. В учреждениях есть все современные технологии.

В перинатальных центрах применяются передовые для России методики — вертикальные роды, свободное поведение в родах и, очень популярный в последнее время формат, совместные, партнерские роды, когда в момент появления малыша на свет рядом находится отец ребенка, родственники или даже подруга.

Подмосковные перинатальные центры сразу после открытия стали играть важную роль в снижении смертности новорожденных. В январе–марте 2018 года, по данным Росстата, младенческая смертность снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Лечение онкобольных

Трехуровневая система была внедрена и для организации помощи онкобольным. Она заключается в принципе преемственности: от поликлиники — к высокотехнологичной медицинской помощи, от выявления онкологии — до лечения и реабилитации, во многих случаях с полным выздоровлением.

Эта система позволила достичь в Подмосковье одного из самых низких показателей смертности от злокачественных опухолей в России. Показатель смертности от онкологии в Подмосковье на 100 тысяч населения составляет 174,7, по данному показателю регион занимает первое место в ЦФО.

Сейчас в области расширяется онкологический кластер с его ведущим центром — Московским областным онкологическим диспансером в Балашихе. Там работает современный аппарат — криостат, позволяющий выполнять экспресс-диагностику наличия злокачественных опухолей.

Онкорадиологические центры построены и введены в эксплуатацию в короткие сроки без привлечения бюджетных средств. Около 80% пациентов будет обслуживаться по ОМС.

Центры «второго мнения»

В январе 2018 года в Подмосковье заработал проект по созданию центра «второго мнения» на базе МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. Проект по созданию Единой рентгенологической информационной системы (ЕРИС) в подмосковных медучреждениях подразумевает формирование общего хранилища, в которое поступают данные о результатах исследования со всех тяжелых медицинских аппаратов, в том числе ангиографов, МРТ, КТ и других.

С начала работы Центра более 400 жителей Подмосковья смогли получить консультацию специалистов центра «второго мнения», функционирующего на базе Московского областного научно‐исследовательского клинического института. С начала работы центра проанализировано свыше 300 результатов по КТ и МРТ, и более 70 по маммографии и флюорографии.

«Губернаторская доплата»

Правительство Московской области оказывает поддержку в сфере здравоохранения не только пациентам, но и лечащим специалистам. С 1 апреля подмосковные участковые терапевты и педиатры могут претендовать на ежемесячную «Губернаторскую доплату» в размере 32 тысяч рублей. Доплата существенно увеличит заработок участковых специалистов. Данная мера поможет привлечь новые кадры для работы в учреждения здравоохранения региона.

Наряду с так называемой «Губернаторской доплатой» в области действует подпрограмма «Социальная ипотека»: в год приобретается около 280 квартир. Работает и федеральная программа «Земский доктор» для привлечения врачей в сельскую местность.