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Земфира даст закрытый концерт в рамках ПМЭФ-2018 на премии газеты «Коммерсант»
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Земфира даст закрытый концерт в рамках ПМЭФ-2018 на премии газеты «Коммерсант» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
23 мая, накануне старта Петербургского экономического форума, состоится закрытый прием издательского дома «Коммерсант», на котором выступит певица Земфира. Точное место проведения неизвестно, указано лишь, что это Васильевский остров. Выступление назначено на 21:00.
В апреле стало известно, что певица бесплатно выступит на Конюшенной площади в рамках ЧМ-2018 на Фестивале болельщиков FIFA. Однако позже оказалось, что вход на концерт будет платным — билеты продают по 3 и 6 тысяч рублей. Площадка, на которой пройдет выступление, вмещает до 15 тысяч человек и включает прилегающую часть набережной реки Мойки и Марсова поля.
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