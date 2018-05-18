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Александр Дрозденко приготовил подарки будущим первоклассникам
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Александр Дрозденко приготовил подарки будущим первоклассникам 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
1 сентября 2018 года почти 20 тысяч первоклассников Ленинградской области получат от губернатора Александра Дрозденко подарок, посвященный Году туризма.
В него, в частности, войдет книга «Люби и знай свой край». Издание рассказывает о наиболее интересных культурных, исторических и природных объектах региона.
Первоклассникам также вручат книгу «Бабочка над заливом» эта книга рассказывает об истории Ленинградской области, о памятниках культуры и знаменитых людях, прославивших край. Об удивительных природных памятниках и многообразии животного и растительного мира. О народах, населяющих область, — их древней истории и современной жизни.
Но и это еще не все, дети получат пособие «Где родился, там и пригодился», а также «Азбуку безопасной и здоровой жизни» с приложением специальных светоотражающих полосок для одежды, повышающих безопасность на дороге в темное время суток.
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