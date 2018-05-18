Александр Дрозденко приготовил подарки будущим первоклассникам

1 сентября 2018 года почти 20 тысяч первоклассников Ленинградской области получат от губернатора Александра Дрозденко подарок, посвященный Году туризма.

В него, в частности, войдет книга «Люби и знай свой край». Издание рассказывает о наиболее интересных культурных, исторических и природных объектах региона.

Первоклассникам также вручат книгу «Бабочка над заливом» эта книга рассказывает об истории Ленинградской области, о памятниках культуры и знаменитых людях, прославивших край. Об удивительных природных памятниках и многообразии животного и растительного мира. О народах, населяющих область, — их древней истории и современной жизни.

Но и это еще не все, дети получат пособие «Где родился, там и пригодился», а также «Азбуку безопасной и здоровой жизни» с приложением специальных светоотражающих полосок для одежды, повышающих безопасность на дороге в темное время суток.