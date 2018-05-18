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Жители Митина примут участие в конкурсе соцрекламы
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Жители Митина примут участие в конкурсе соцрекламы 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Главное управление МЧС России по Москве объявило о старте конкурса социальной рекламы #АртМЧС2018. Любой житель столицы, в том числе Митина, может представить свою идею на суд жюри и получить призы в трех номинациях: фото, видео и плакат.
— Поиск новых форм доведения социальной рекламы азов безопасности может быть эффективен только в том случае, если диалог между нами и жителями столицы происходит на одном языке, в доступных для современного поколения образах, — пояснил начальник Главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов. — И именно молодые авторы знают, как грамотно воздействовать на своих сверстников.
Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно отправить свою работу на почту info@mpk112.ru с 12 мая по 30 сентября 2018 года. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте mpk112.ru. Все работы будут опубликованы на интернет-порталах, лучшие идеи появятся на городских билбордах.
Итогом конкурса станет торжественное открытие выставки-фестиваля при участии известных художников, дизайнеров, режиссеров, продюсеров, политиков. Впервые в России подобная выставка состоялась в 2017 году в павильоне под монументом «Рабочий и колхозница». Как и в прошлом году, все участники #АртМЧС2018 получат памятные подарки, а победитель в абсолютной категории — супер-приз. (ср)
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