Хамские привычки русских, которые считаются нормой на Западе

Различия в менталитете представителей разных наций настолько разительны, что некоторые привычные в одной стране вещи могут быть восприняты в другой как дикая и вопиющая грубость. У русских тоже есть много привычек, которые на родине считаются «грубыми», а вот в далеком зарубежье будут расценены как хороший тон.

Чавкать за столом

Русские мамы с детства борются с детским желанием чавкать за обедом и приучают своих малышей, что это ужасно некультурно. Интеллигентный человек в России ни за что не станет чавкать и причмокивать в обществе. Это может отбить аппетит у чрезмерно брезгливых сотрапезников.

Но если гость не чавкает за столом в Японии, Тайвани или Китае, значит, ему не вкусно, а это грубо по отношению к хозяевам дома. Даже если вы сидите в самом шикарном японском ресторане, чавкать и шумно пить напитки нужно обязательно! Повар останется доволен, поскольку сумел угодить гостям.

Не платить в ресторане за даму

Все русские барышни давно привыкли, что обед в ресторане всегда оплачивает кавалер. Даже если у самой дамы уровень дохода в 2 раза выше, чем у парня, она оставит за ним право расплатиться. Этот деликатный момент как бы демонстрирует «рыцарство» джентльмена и является обязательным только в России.

Если же мужчина даже не предложил заплатить за даму, она расценит это как проявление крайней жадности и скорее всего не даст ему второго шанса. Но за границей безапелляционное предложение парня оплатить весь счет целиком девушка может расценить как покушение на ее права, крайнее неуважение и попытку «купить» интимную близость.

Не съедать все в гостях

Русские люди всегда приходят в гости голодными и обильно угощаются, нахваливая поварское искусство хозяйки. Последняя будет очень рада и горда собой, если гости съедят все предложенное и уйдут довольными. Русское гостеприимство имеет и обратную сторону: в России считается невежливой и грубой привычка оставлять пищу на своей тарелке недоеденной.

Но в странах Азии только так и нужно делать. Опустевшая тарелка гостя — намек, что угощение было недостаточным и человек остался голоден. Радушная хозяюшка тут же бросится накладывать вторую, а затем и третью порцию, пока гость наконец не насытится. Чтобы это не продолжалось бесконечно, следует оставить на своей тарелке немного предложенной еды. Так хозяева поймут, что вы наелись и всем довольны.

Опаздывать на встречи

В России, как и во многих европейских странах, считается неприличным опаздывать на деловые встречи. Партнеры могут истолковать это как грубейшее неуважение и даже пренебрежение. В Индии на опоздание на 10-15 минут или даже полчаса никто даже внимания не обратит. В этой стране люди живут в другом ритме, поэтому и ко времени относятся несколько философски.

Не заглянуть при случае в гости к друзьям

В России очень ценится гостеприимство. К своему закадычному другу можно прийти практически в любое время. Если вы постеснялись или по какой-то другой причине прошли мимо дома своего приятеля и не заглянули «на огонек», человек может и обидеться.

В европейских странах прийти без приглашения — грубость несусветная. Даже встречу со своими родителями люди планируют за несколько недель наперед, созваниваясь с ними и спрашивая разрешения навестить. Обязательно следует уточнить удобное время визита (вдруг родители захотят посвятить этот день своим делам). И это только часть существующих различий. Собираясь съездить в другую страну, всегда узнавайте наперед бытующие в ней традиции, чтобы не попасть в неловкое положение.