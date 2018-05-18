Как на чердаке нашли 30 000 снимков Ленинграда неизвестного (и очень талантливого!) фотографа

На чердаке в Пушкине дочь фотографа Маши Ивашинцовой Ася Мелкумян обнаружила архив — 30 000 негативов, сделанных ее матерью в период с 1960 до 1999 года. Рассказываем, почему один из самых талантливых фотографов Ленинграда спрятала свои работы от людей на долгие годы.

Как говорится на сайте официальном сайте фотографа, Маша Ивашинцова родилась в 1942 году, а снимать начала в 18 лет. С тех пор до самой своей смерти в 2000 она не выпускала из рук камеру Leica или Rolleiflex.

Маша была участницей ленинградского поэтического и фотографического движения 1960 — 1980 годов и возлюбленной трех гениев того времени: фотографа Бориса Смелова , поэта Виктора Кривулина и лингвиста Мельвара Мелкумяна, который стал отцом Аси. Как пишет дочь Маши, любовь к этим трем мужчинам определила ее жизнь: «Она искренне верила, что выглядит бледно рядом с ними, поэтому никому не показывала ни свои снимки, ни дневники, ни стихотворения».

У нее было множество профессий: она работала театральным критиком, библиотекарем, гардеробщицей, инженером-конструктором и механиком.

Ася вспоминает, что когда она была ребенком, то редко видела мать: она жила с отцом Мелваром Мелкумяном в Москве, а Маша изредка приезжала в гости: «Даже слова „мама“ не было в моем словаре. Однако я помню ее любовь и нежность». Многие факты из жизни Маши дочь узнала, только найдя ее дневники.

В 1981 году Машу направили на принудительное лечение в психиатрической больнице. Ася утверждает, что причиной для этого стало негативное отношение к коммунизму: «советский режим стремился стандартизировать людей и заставить их жить по одним правилам». В лечебнице она провела несколько лет, это сделало ее «глубоко несчастной».

Часто на ее снимках появляются собаки или кошки. Дочь объясняет это тем, что Маша была одиночкой, избегала общества, боялась близости. Поэтому она искала любви и понимания у животных.

Ася утверждает, что фотограф держала свои работы на чердаке, потому что ее кадры не были созданы для выставки или шоу. Они были бесконечной попыткой понять оттенки внутреннего и внешнего мира: боль, радость, буйство жизни.

Кроме фотографий, на сайте mashaivashintsova.com опубликовано несколько отрывков из ее дневников. Например, такие:

2 ноября 1976 года: «Вечером 31 октября я ждала Асю и Мельвара перед Малым оперным театром. Мы должны были увидеть „Сильфиду“. Я заметила маленького мальчика, продающего желтого черноглазого щенка. Я поддалась импульсу и обменяла наши билеты на его собаку. Когда Мелвар пришел, он сам визжал, как больной щенок; он хотел пойти в театр, он хотел получить свою долю духовной радости. Вместо этого он должен был вести Асю учить хинди, пока я иду домой с собакой».

О Мелваре Мелкумяне: «Мелвар — неизвестный, недосягаемый, неприкасаемый учитель. В то время у него была любовь и желание вырвать меня из мерзости Санкт-Петербурга, из этого болота города. Он мучил меня, запер, пытался сломить словами. Я его ненавидела. Но из-за моей внутренней беспомощности я не могла сделать шага без него. И, убежав, выйдя, я снова вернулась к своему „учителю-мучителю“».

1975: «Сегодня Мелвар вернулся от Шварцмана ( Михаил Шварцман был ленинградским художником-авангардистом и близким другом Мелвара и Виктора Кривулина). Он принес папку с записями Кривулина. Как мучительно болело мое сердце! То, что кажется невозможным в реальной жизни, может быть возможным в царстве духа. Два ревнивых врага встретились сегодня вечером в одной комнате. Они встретились через свои творения, которые были причиной моей любви к ним».

Маша Иваншицова умерла от рака в возрасте 58 лет на руках своей дочери. Ранее Ася планировала открыть выставку работ матери в Вене, но после публикации снимков ей поступило предложение сделать более масштабную экспозицию. Пока дата и место не раскрываются.

Фото: mashaivashintsova.com, @masha_ivashintsova