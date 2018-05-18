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Банк России показал нижегородцам, как он выглядит изнутри
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Банк России показал нижегородцам, как он выглядит изнутри 

Нижегородская правда 31 минуту назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Светланы ИконниковойБанк России показал нижегородцам, как он выглядит изнутриСамый желанный музей для нижегородцев — это здание Волго-Вятского ГУ Банка России. Оно открывает свои двери лишь 2 раза в год и число тех, кто хочет увидеть банк изнутри, ничуть не уменьшается. 18 мая на экскурсию в Банк России пришли более 500 человек.
— Такие праздники мы проводим уже больше 20 лет, — говорит начальник управления по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России Алена Суворова, — за это время здание Банка России посетили более 50 тысяч человек, а наши сотрудники провели для них более 3 тысяч экскурсий. В этом году подготовили для посетителей специальный «банковский квест». Конечно, люди идут смотреть не на рядовую работу банкиров. Здание, торжественно открытое в 1913 году (присутствовал сам Николай II) в момент своего открытия автоматически стало произведением искусства. Стены и потолки в нем расписаны фресками по эскизам знаменитого художника Ивана Билибина. Расписывали потолки и иконописцы братья Пашковы. Именно эти фрески и привлекают внимание.
И, конечно, истории.
Например, в Банке России лишь в начале 20 века разрешили принимать на работу женщин. И то с условием: девицы могли трудиться только с документами, до денег их не допускали. Насчет девиц — это тоже не опечатка. Шансы устроиться в банк имели только незамужние, неразведенные, не вдовые и, конечно, бездетные.
Если же девица выходила замуж, со службы ее тут же увольняли.
Кстати, неженатые чиновники-банкиры, решив связать себя узами брака, тоже должны были согласовать кандидатуру невесты у своего руководителя.
— А было такое, что начальник не одобрял выбор? — спрашиваю у экскурсовода Светланы Ивановны.
— Да, было. Тогда чиновнику приходилось выбирать: менять либо работу, либо невесту, — отвечает она.
— То есть были все-таки те, кто говорил: «А мне важнее любовь!»
— Были-были, — Светлана Ивановна понимающе улыбается. Экскурсантов собирают по группам, заранее назначая время: так что у входа в банк никаких очередей. Каждая группа поднимается по парадной лестнице (то самой, по которой шел Николай II) и входит в операционный зал.
— Какие огромные люстры. Они не упадут? — волнуется кто-то из гостей.
— Нет. Архитектор Владимир Александрович Покровский давал на них пожизненную гарантию, — отвечает Светлана Ивановна.
А вот плитка, которой выложили пол все в том же 1913 году (то есть — 105 лет назад) в паре мест чуть-чуть сколота. Банковские служащие говорят, это означает, что сюда падал сундук с деньгами. Более ничем повредить вечную плитку невозможно. — Я два года мечтала попасть сюда на экскурсию, — говорит Анна Букина, — и наконец-то так совпало, что экскурсию назначили на тот день, когда у меня есть свободное время. У меня есть книга про это здание, я листала ее много раз. Правда, фотографии в ней черно-белые, а сейчас, когда увидела все в цвете… Полный восторг! Каждую фреску хочется рассматривать бесконечно.
— А я попала сюда совершенно случайно, просто за компанию с подругой: она давно мечтала увидеть банк изнутри и позвала меня с собой, — глаза Юлии Аноп горят восторгом. — Сейчас думаю: я миллион раз проходила мимо этого здания, но даже не думала о том, как оно может выглядеть изнутри. То есть на экскурсию шла без малейших представлений о том, что увижу… И, знаете, у меня шок. Настоящий шок. И я не могу поверить, что эти фрески написаны больше века назад: они выглядят так, будто их написали вчера. И, конечно, большое спасибо экскурсоводам: они рассказывают настолько интересно, что понимаешь: люди этим живут. Школьница Василиса Казанцева фотографируется с банкиром образца начала 20 века: сотрудники ЦБ создали для гостей специальную фотозону с «живой скульптурой», чтобы все могли «оцифровать» свои впечатления.
— Мне нравятся всякие исторические факты, — говорит Василиса, — а здесь на фресках я нашла необычные гербы.
Ее мама Елена Сергеевна поддерживает:
— Да, это была очень хорошая экскурсия: мы узнали много нового. Большое спасибо организаторам!
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