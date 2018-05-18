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В Ставропольском районе подвели итоги историко-краеведческого конкурса «Победы России»
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В Ставропольском районе подвели итоги историко-краеведческого конкурса «Победы России» 

ТРК Губерния 32 минуты назад
Большая театральная постановка. Главные персонажи — реальные люди, которые жили в Самарской губернии 200 лет назад. Школьники из города Похвистнево рассказывают историю председателя Самарской земской управы Леонтия Борисовича Тургенева. Это — финал историко-краеведческого фестиваля «Победы России», организованного предприятием «Газпром трансгаз Самара». Темой для исследований стали реформы императора Александра Второго и их реализация в Самарской губернии.
Историко-краеведческий конкурс «Победы России» проходит в Самарской области во второй раз. В этом году участниками его финального тура стали команды 13 школ из разных городов и сел региона. С пустыми руками не уходит никто. Каждый участник получил подарок — энциклопедию «История России».
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