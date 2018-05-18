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Стринг-арт — картины из гвоздей и нитей: что это и как ему научиться
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Стринг-арт — картины из гвоздей и нитей: что это и как ему научиться 

BurdaStyle.ru 24 минуты назад
Фото: BurdaStyle.ru
Стринг-арт: история и современность
Фото: @stringartbytom
Этот вид хенд-мейд искусства заключается в рисовании нитями — натягиваемые на гвоздики на доске, нити образуют картину. «String» с английского языка переводится как «струна» или «верёвка», ещё этот необычный вид рукоделия называют «изонить»: от «изображение» + «нить».
Единого мнения о том, как появился этот вид искусства, нет. По одной из версий, его придумали английские ткачи в XVII веке. Они создавали ажурные украшения для дома при помощи дощечек, ниток и гвоздей.
Фото: @residualglow
Прошло несколько столетий, и в середине XIX века полузабытый способ работы с нитью возродила математик Мэри Эверест Буль. Она нашла оригинальный способ демонстрации своим ученикам построения геометрических фигур. Для занятий она использовала небольшую доску с прибитыми гвоздями, на которой при помощи верёвки «рисовала» треугольники, квадраты и более сложные фигуры.
Фото: @stringartbytom
Первым человеком, вписавшим своё имя в историю стринг-арта как хенд-мейд искусства, стал американец Джон Эихенгер, главный дизайнер компании Open Door Company (Лос-Гатос, Калифорния). Разглядев в «геометрической» технике «изобразительный» потенциал, Эинхер начал создавать картины на дощечках при помощи нитей и гвоздей. В своем творчестве дизайнер обратился к восточному искусству мандалы (сакральное символическое и схематическое изображение у буддистов), заметив, что линии нитей, натянутые на гвозди, могут образовывать подобные узоры. Мандалы, создаваемые Эихенгером с 1972 года, отличались изяществом, неповторимыми оптическими иллюзиями и соответствием законам математики — ко всему прочему, они были очень красивы. У дизайнера появились последователи — на практике выяснилось, что в технике стринг-арта можно «рисовать» не только симметричные, но вообще любые картинки.
Работа Джона Эихенгера
Фото: chairish.com  Сегодня в стринг-арте выделяют три основных направления:
— создание абстрактных картин и рисование геометрических фигур;
— создание несимметричных художественных изображений (портретов, пейзажей — по сути, любых картинок);
— объёмное рисование нитями.
Фото: @stringartbytom
Фото: @stringartkz
Фото: @art_animals_kzn  Фото: @1freq1c
Осваиваем основы стринг-арта
Вам потребуется:
Фото: @warmteanight
— деревянная дощечка (подойдёт также кусок ДСП или подобного материала, в который легко забить гвозди, главное — чтобы доска была достаточной толщины);
— при желании — краска, морилка или другое покрытие для подготовки доски (можно делать картинку и на чистой доске);
— гвозди с шляпкой, длина гвоздя — 1-2 см (можно чуть длиннее, важно, чтобы кончики гвоздей не вылезли с изнанки);
— небольшой удобный молоток;
— прочные нити для создания рисунка (для начала подойдёт «Ирис» или не слишком толстые и пушистые нитки для вязания, можно использовать и швейные нитки, мулине и так далее);
— карандаш или маркер для нанесения разметки на доску;
— плоскогубцы;
— ножницы;
— шаблон рисунка (скопированный, распечатанный или созданный самостоятельно).
Фото: @stringartbytom
Технология создания работы в технике стрит-арт:
1. Подготовка основы (дощечку, если нужно, обрезать, зашкурить края, при желании — покрасить и так далее).
2. Перенос рисунка на основу, разметка расположения гвоздей.
3. Забивание гвоздей.
4. Натягивание между гвоздями нитей.
Фото: @stringartbytom
Если эскиз сложный, вы можете распечатать его на бумаге, прикрепить рисунок скотчем к доске, вбить гвозди, а потом пинцетом удалить бумагу.
Умельцы советуют: чтобы облегчить процесс рисования нитками, можно воспользоваться самой простой шариковой ручкой, точнее — её корпусом (нужен раскручивающийся корпус, из двух половинок, с отверстиями с обоих концов). Из ручки надо вынуть стержень и сквозь корпус пропустить нить — так работать будет удобнее.
Стринг-арт для начинающих: мастер-класс
Создание многоуровневой симметричной геометрической картины в стиле стринг-арт:
Создание портрета в технике стринг-арт:
Ещё работы в технике стринг-арт для вдохновения:
Фото: @lorasstringart
Фото: @serendipity.string.art  Фото: @astek23
Фото: @que_art_gallery
Фото: @valerialinofoto
Фото: @que_art_gallery
Фото: @que_art_gallery
Фото: @lorasstringart
Фото: @pookie_spruce
Фото: @meemade_studio
Фото: @rg__creation
Фото: @lorasstringart
Фото: @lorasstringart
Фото: @akem_1  Фото: @_urshula
Фото: @lorasstringart
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