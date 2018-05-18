Новоуренгойцы комментируют уход губернатора ЯНАО в Москву

Тамара Башук, руководитель Новоуренгойской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза.

— С одной стороны, очень рада, с другой — грустно. Понимаю, что это шаг вверх, Дмитрий Николаевич заслуживает этой должности. Но нам будет не хватать его инициативы, энтузиазма. Он всегда был с Ямалом, с народом, всегда поддерживал любые добрые начинания.

Людмила Бедненко, общественная организация родителей детей — инвалидов «Милосердие»:

— Эта новость прозвучала так неожиданно, что еще сложно все принять-понять. Радуемся и огорчаемся одновременно, потому что Дмитрий Николаевич был тем губернатором, который хорошо знал проблемы людей. А как помогает фонд «Ямине», созданный при его непосредственном участии! Наши родители всегда с благодарностью вспоминают поддержку этой благотворительной организации.

В то же время мы гордимся, что наш губернатор пошел на повышение. Спасибо ему за профессионализм и человечность, за все то добро, что получили от него особые детки!

Ирина Груздева , главный врач городской больницы, руководитель окружной общественной организации «Врачи Ямала»:

— Искренне жаль, что Дмитрий Николаевич уезжает, потому что с ним было связано много планов и надежд. Он много сделал для Ямала, поэтому его потенциал был замечен на правительственном уровне, где он нужен, как профессионал, как личность.

Рада за его профессиональный рост, за то, что его труд получил достойную оценку. Хочется выразить слова благодарности за все то, что губернатор сделал. Думаю, он еще немало сделает для родного региона, будучи в команде Президента.