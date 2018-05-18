В Греции впервые пройдет военно-музыкальный фестиваль

Впервые в истории Греции в самом центре Афин пройдет фестиваль военных оркестров «Амфиония» — «Athens Military Music Festival». Мероприятие организовано при непосредственной поддержке знаменитого международного военно-музыкального фестиваля «Спасская Башня» в Москве, который впервые выходит на иностранную площадку и станет настоящим праздником военной музыки для жителей греческой столицы.

Место для дебюта фестиваля, в котором примут участие российские, казахстанские, армянские, итальянские и греческие музыкальные коллективы, выбрано весьма символично. Двухдневный — 18 и 19 мая — концерт пройдет перед историческим дворцом Заппион, являющимся одним из главных архитектурных памятников Афин.

В программе «Амфионии» — выступление оркестра войск национальной гвардии России, Президентского оркестра службы государственной охраны Казахстана, Московского казачьего хора, а также барабанщиц из группы «Ереванские барабаны». Кроме того, на празднике выступят историческая группа уличных знаменосцев из Кори (Италия), большой детский хор Афин, греческий певец Стефанос Корколис и певица София Манусаки. Всего же в двухдневном фестивале ожидается выступление более 300 артистов.

"Дух фестиваля «Athens Military Music Festival» призван подчеркнуть желание народов жить вместе, а не воевать. Очень важно и показательно, когда люди в военной форме держат в руках не оружие, а музыкальные инструменты", — рассказал организатор мероприятия Валерий Смирнов

Прямая речь

Сергей Николаевич, в ходе пресс-конференции вы сказали, что впервые, выходя на международную площадку, «Спасская Башня» открывает для себя новую страницу. Поделитесь с нами, сколько таких страниц планируется открыть в будущем?

Сергей Смирнов: Их может быть неограниченно много. Причина проста — чем больше подобных мероприятий, связывающих между собой людей по профессиональному, национальному и любым другим признаками, будет проходить, чем больше мы будем контактировать, тем будет лучше и спокойнее в нашем мире. Главная задача фестиваля — настроить хорошие межчеловеческие отношения.

И все же первый международный фестиваль военных оркестров при поддержке «Спасской Башни» пройдет именно в Греции. Случайность ли это?

Сергей Смирнов: Это и случайно, и неслучайно одновременною. Дело в том, что Греция уже 4 раза принимала участие в фестивале «Спасская Башня». Эту замечательную страну представляли разные коллективы, в том числе дважды — сводный оркестр ВВС Греции. И всегда выступления греков проходили на очень высоком профессиональном уровне. Во многом благодаря им москвичи, а также другие посетители нашего фестиваля, теперь прекрасно знакомы с греческим танцем «Сиртаки». С другой стороны, самое активное участие в приезде греческих коллективов в Москву обеспечивали нынешние устроители Афинского военно-музыкального фестиваля и прежде всего мой однофамилец Валерий Смирнов, за что мы ему очень благодарны.

Какая часть афинского военно-музыкального фестиваля, по вашему мнению, станет самой запоминающейся для местной аудитории?

Сергей Смирнов: Думаю, что для греков совершенно необычным будет выступление нашего Казачьего хора, который представит уникальную и во многом неизвестную грекам культуру. Кроме того, для глаза и уха местных жителей неподдельный интерес представят отдельные элементы выступления музыкального коллектива из Казахстана, в котором разумно-достаточно интереснейшего национального казахского фольклора.