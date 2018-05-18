Правила здоровья российских бизнесменов из Forbes

Можно ли достичь и здоровья, и успеха? Для того, чтобы продуктивно работать, необходимо постоянно быть в тонусе. Как российским миллиардерам удается сохранять трудоспособность, генерировать идеи и воплощать их в жизнь?

Велосипед как образ жизни: Олег Тиньков Велоспорт укрепляет не только тело, но и волю Олег Тиньков — человек-бренд, человек-оркестр в бизнесе. Олег может с легкостью создать бизнес с нуля и продать его в самое подходящее время. Причем сфера бизнес-интересов Тинькова безгранична: от пива и пельменей до банковских операций.

Одна из страстей Олега — велосипед. Причем, по признанию самого Тинькова, эта страсть стала одним из факторов, превративших его в бизнесмена. С 14 лет Олег профессионально занимается велоспортом. Даже в секцию он пришел потому, что там, помимо того, что учили ездить, еще и разрешали взять велосипед, чтобы можно было добраться до дома.

За первый год Тиньков не пропустил ни одной тренировки, так что его стали ставить в пример другим мальчишкам. В своей книге «Я такой, как все» Олег Тиньков пишет: «Тяга к победе сформировала меня и как спортсмена, и как бизнесмена: нужно выигрывать, побеждать. Я по квалификации велоспринтер, потому что высокий и тяжёлый. А спринтеры чаще выигрывают, в отличие от горных гонщиков или тех, кто выступает в индивидуальных гонках.

К финишу подъезжает вся толпа, и начинается спринт. Для быстрого ускорения нужно обладать мышцами определенной структуры, гонка начинается на последних 500 метрах. Надо оказаться впереди и не бояться, пролезать в дырки между другими гонщиками. Это страшно: на бешеной скорости едут 20-30 человек, толкаются рулями, телами, падают. Со страхом нужно бороться, иначе проиграешь. Я тоже иногда боялся — только дурак не боится — поэтому выигрывал не всегда».

До сих пор велосипед для Тинькова — образ жизни. В свое время велоспорт не дал ему пристраститься к табаку и алкоголю, заставил соблюдать режим. А после многолетнего перерыва в тренировках велосипед позволил Олегу сбросить 20 кг и создать уникальную профессиональную шоссейную велосипедную команду Tinkoff Credit Systems. После продажи команда стала выступать в про-туре под новым именем: «Катюша».

Успех на кончике рапиры: Алишер Усманов Фехтование учит рационально распределять свои силы и правильно оценивать противника Алишер Усманов и в жизни, и в бизнесе старается придерживаться принципов спортивного детства. Влюбленный в шпаги и мушкетеров, еще ребенком он записался в секцию по фехтованию. Уже через два года Алишера зачислили в члены юношеской сборной СССР по фехтованию. Через несколько лет он добился звания мастера спорта и заслужил место в сборной СССР. Сейчас Усманов является Президентом Федерации фехтования России.

Спорт подарил Усманову крепость духа и умение рационально распределять свои силы. О распорядке дня и пристрастиях Усманова известно не так много. Человек, владеющий акциями Вконтакте, Фейсбук и Mail.ru , не слишком распространяется о своих вкусах.

Зато широкой общественности известно высказывание Усманова, касающееся табака: «Однажды, году в 93-м, понял, что не могу торговать тем, что несет угрозу для здоровья людей. Да и как мусульманину мне не пристало продавать яд. С тех пор табачного бизнеса для меня не существует».

На одно из первых мест Усманов ставит свое эмоциональное и психическое здоровье. Вот как высказался об этом Алишер Усманов в интервью газете «Коммерсант» : «Я всегда говорил, что бизнесменом стал поневоле. По большому счету, личный доход не является главной целью. Рейтинги, которые делают различные издания, не отражают реального состояния любого богатого человека.

Не потому, что цифры ошибочны, а потому, что состояние человека исчерпывается теми средствами, которые он может потратить за свою жизнь на себя, своих близких и благотворительность. Все остальное — уже не его. Мои инвестиции позволяют мне давать старт новым начинаниям, а также реализовывать крупные благотворительные и социальные проекты. Деньги не должны убивать совесть. Со своей совестью я живу в ладу. И это главная цель моей жизни.»

Холодный расчет и эмоциональное здоровье: Роман Абрамович Эмоциональное здоровье — ключ к успеху в бизнесе и в жизни Казалось бы, кто только не писал о Романе Абрамовиче. Однако найти реальные факты об этом необычном человеке очень тяжело, ведь Абрамович не любит откровенничать с прессой. А если и дает интервью, то по делу и достаточно односложно.

Сказать, что Абрамович придерживается правильного питания, мы не можем, потому как таких сведений о его жизни нет. Зато из сообщений СМИ нам известно о вкусовых пристрастиях миллионера: Роман предпочитает трюфели и оленину.

Деликатесные грибы Роман Абрамович часто заказывает в ресторанах. В 2004 году на аукционе за белый трюфель весом 900 граммов он заплатил $28 тысяч. Но попробовать деликатес так и не успел, потому что из-за неправильного хранения трюфель сгнил в одном из лондонских ресторанов.

В годы своего губернаторства на Чукотке Абрамович пристрастился к оленине. Одним из его любимых блюд стал плов с оленьим мясом, который для него готовили по местному рецепту.

Миллионер крайне внимательно относится к своему эмоциональному здоровью. Он даже сформулировал список советов — своеобразное жизненное кредо успешного человека:

Не делать поспешных выводов. Не драматизировать происходящее. Не придумывать себе правил. Избегать стереотипов и ярлыков. Не быть перфекционистом. Не обобщать. Одна-две неудачи — еще не признак провала. А случайный триумф не превращает вас в гения. Не принимать все близко к сердцу. Не верить эмоциям. Не поддаваться апатии. Не жить прошлым.

Каждый из семи дней недели — рабочий: Владимир Потанин Любимая работа укрепляет здоровье Владимир Потанин — известный российский предприниматель и политический деятель, владелец управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России. Один из самых знаменитых благотворителей и меценатов.

В 1999-м он учредил Благотворительный фонд имени себя, известный в студенческих кругах прежде всего повышенной стипендией. Фонд не просто поощряет лучших учащихся, но и занимается разработкой и реализацией долгосрочных проектов в области отечественного образования и культуры.

Как рассказывает сам Потанин, рабочий день у него очень насыщенный. Зачастую он может работать до глубокой ночи, поэтому встает достаточно поздно. Завтракать предпочитает легко, кисломолочными напитками, кефиром.

Потанин любит спорт: увлекается бадминтоном, футболом, горными лыжами, водными видам спорта, шахматами и домино.

Предприниматель мало рассказывает о своих пристрастиях и распорядке дня. Но, как и все остальные люди своего круга, внимательно относится к эмоциональному здоровью.

Вот два высказывания, характеризующие жизненное кредо миллиардера:

Принято считать, что бизнесмены — это люди, которые готовы рисковать, потерять деньги. Однако я полагаю, что главный риск бизнесменов — это потерять отношения, друзей или контакты с людьми. Я обычно ищу причины моих проблем в себе. К своему прошлому отношусь тоже критично. Мы все совершали ошибки, у всех есть вещи, о которых они сожалеют.

Самоограничения и семь часов сна: Павел Дуров Ранний подъем оставляет время для творчества Молодой российский миллионер известен особой критичностью мышления и жесткими принципами в отношении здоровья: начиная с еды и заканчивая психо-эмоциональным фоном.

Павел Дуров полностью отказался от употребления алкоголя, мяса животных, таблеток и любых продуктов фармацевтической промышленности, никотина и наркотических веществ, кофе, чая, энергетиков, фаст-фуда, газированных напитков, сахара.

Чтобы сохранять стабильную эмоциональную форму, Дуров не смотрит телевизор. Павел утверждает, что компьютерные игры и бесцельный серфинг в сети отупляют. Для продуктивного общения достаточно всего лишь одного аккаунта.

В жизни Павла Дурова есть место для физических нагрузок. Йога, футбол, скалолазание, бег, турник, да и просто отказ от лифта — по мнению Павла, все это делает человека лучше.

Бизнесмен убежден: чем раньше встанешь, тем больше времени остается на открытия и творческий поиск. Дуров старается спать не более 7 часов в сутки, считая, что этого вполне достаточно для качественного отдыха.

Как легко убедиться, все упомянутые в статье бизнесмены очень трепетно относятся к сфере личностного развития, взаимоотношений с людьми и внутренних конфликтов. Не исключено, что твердые принципы, которые каждый из них сформулировал для себя в начале жизненного пути, стали кирпичиками, из которых построен бизнес и отличное самочувствие этих людей.

Будьте здоровы!