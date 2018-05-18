Что посмотреть на майских праздниках: 10 позитивных сериалов

Длинные майские выходные мы привыкли тратить на активное копание грядок на родительской фазенде, спешные ремонты и прочие трудовые подвиги. Но хорошенько отдохнуть гораздо полезнее для позитивного настроения и здоровья.

Для тех, кто решил остаться в городе на майские праздники, лучшим времяпрепровождением для вечернего отдыха будет просмотр хороших сериалов.

Как я встретил вашу маму

Этот сериал уже почти стал классикой. Если вы почему-то пропустили его раньше, обязательно выберите время и посмотрите — хорошее настроение вам обеспечено.

Главный герой, Тед Мосби, рассказывает своим детям о времени бесшабашной юности, когда идущие на протяжении девяти сезонов события привели его к знакомству с будущей женой.

Пятеро молодых нью-йоркцев постоянно попадают в забавные ситуации, в основном, конечно, связанные с отношениями с противоположным полом. Но лейтмотивом сериала выступает не любовь, а взаимопонимание близких людей. Добрый и позитивный сериал довольно реалистично показывает, как дружба преображает жизнь.

Забавно, что почти весь сериал «мама» не появляется на экране, хотя частенько оказывается рядом с Тедом. Возможность их встречи будет откладываться раз за разом, щекоча воображение зрителей.

Меня зовут Эрл Эрл, мелкий проходимец и воришка, за свою жизнь совершил множество нехороших поступков, которые повлияли на жизнь окружавших его людей. То он портит свадьбу, то похищает кота-чемпиона, то доводит товарища до алкоголизма…

Но однажды Эрл осознает, что плохая карма за все неприятности, доставленные людям, отражается на его жизни: даже выигранный лотерейный билет улетает из его рук. Герой решает исправить все ошибки, которые совершил, и с переменным успехом справляется с этой задачей на протяжении 4 сезонов.

Смешные и нелепые ситуации разрешаются благодаря чувству юмора и личному обаянию персонажей. Сериал создает отличное настроение, заставляя с юмором относиться к собственным жизненным перипетиям.

Девочки Гилмор

Трогательный и позитивный сериал рассказывает о жизни матери и дочки, носящих одно имя — Лорелай Гилмор. В свои тридцать два года мать — лучшая подруга собственной шестнадцатилетней дочери.

Обе Лорелай Гилмор с улыбкой и уверенностью в своих силах встречают любые жизненные трудности. Обе стремятся воплотить надежды, вне зависимости от того, в какой сфере те лежат: работе, карьере, образовании.

Драматические моменты в сериале удачно соединяются с комедийными, позволяя зрителю и посочувствовать старшей и младшей «девочкам Гилмор», и вдоволь посмеяться.

Новенькая

Главная героиня, которую прекрасно играет Зоуи Дешанель , после расставания с молодым человеком переезжает в квартиру, в которой кроме нее живут три парня. Можно бы подумать, что это отличная завязка для сами-знаете-какого фильма немецкого производства, но нет: в этой милой комедии совершенно нет пошлости или непристойности.

«Новенькая» — забавная и добрая история о сложностях отношений между мужчинами и женщинами. Конечно, в первую очередь она рассказывает о любви и влюбленности — и разница между этими понятиями очень хорошо заметна.

Тридцатилетние герои пытаются строить личную жизнь, но делают это настолько остроумно и позитивно, что хорошее настроение на время всего просмотра вам будет обеспечено.

Клава, давай!

Милый и веселый сериал рассказывает о жизни крупной телекомпании, в которую устраивается веселая рыжеволосая Клаудия (чье имя очень удачно перевелось на русский, добавив ее образу яркие черты).

На новом месте Клаву встречают старые друзья, помогающие и поддерживающие в сложных ситуациях, и новые конкуренты в беге по карьерной лестнице, не упускающие случая унизить наивную девушку. Но Клаудия, разумеется, не так уж и наивна, и с помощью друзей она с блеском разрешает все свои проблемы.

В третьем сезоне в историю о буднях офисного мира добавляется тема любви. Герои встречаются, влюбляются, расходятся. Все это заставляет зрителей улыбаться снова и снова. Сериал поможет вам вернуться на работу к концу праздничных дней, и позволит вдохновиться положительным примером.

Героиня этого офисного ситкома, сорокалетняя Лиза, после развода никак не может устроиться на работу из-за своего возраста. Но это не повод унывать — и, скрыв свой возраст и притворившись двадцатилетней, ЛИза устраивается помощником властной и одинокой главы маркетингового отдела Нью-Йоркского Издательского Дома «Empirical».

Оказывается, что для настоящей женщины возраст не важен. Лиза легко погружается в жизнь молодых коллег, найдя и настоящую любовь, и верную дружбу.

Бывает и хуже

Настоящий семейный сериал, который можно смотреть с детьми и со старшими родственниками одновременно.

Обычная небогатая семья из американской глубинки решает все возникающие проблемы с добрым юмором и неунывающей улыбкой. Колоритные персонажи — чего стоят только трое детей семейства Хеков — относятся друг к другу с заботой и теплом, но при этом не упускают возможности пошутить друг над другом, а частенько и поспорить.

Каждый зритель найдет здесь своего героя, близкого по духу и проблемам.

Держись, Чарли!

Еще один сериал для семейного просмотра рассказывает о другой «обычной американской семье», в которой не так давно появился четвертый ребенок. Погрузившиеся в работу родители (ведь этих детей надо на что-то содержать, что непросто для жителей любой страны), передоверяют воспитание девочки старшим детям: в первую очередь самой старшей дочери Тедди. При этом учебу в школе и самые разнообразные трудности подросткового периода никто не отменял.

Тедди начинает вести видео-дневник для своей сестренки. Ведь, когда та станет подростком и столкнется с теми же проблемами, старшая сестра уже наверняка покинет родительский дом. 2,5 человека

Что случится, если в одном доме окажутся холостяк и отъявленный ловелас Чарли, его брат-неудачник Алан, переживающий тяжелый развод, и сын Алана — Джейк, совсем еще мальчишка? Зрителей ждет море нелепых и забавных ситуаций, посвященных взрослению подростка, вынужденного набираться жизненного опыта в компании зануды-отца и неисправимого гедониста-дядюшки.

Этот сериал понравится не только подросткам, но и их родителям. Ведь взрослые точно также, как и дети, учатся каждый день, только жизненные уроки им выпадают более сложные.

Энджи Трайбека

Главная героиня сериала — полицейская в элитном подразделении в центре Лос-Анджелеса. Сильная и независимая женщина, Энджи привыкла каждый день начинать с тренировки, а занимать — работой, и только работой.

Но когда Энджи начинает работать с новым напарником, в суровые рабочие будни вмешиваются чувства. Да и коллеги-эксперты, всегда готовые пошутить, заставляют относится ко всему происходящему с позитивом.

Приятных вам выходных!