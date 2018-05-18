Московские врачи обсудят тему любви с точки зрения психиатрии

В рамках диалогового проекта «Сказать не могу молчать» 19 мая врачи психиатрической больницы №1 им. Н. А. Алексеева Департамента здравоохранения Москвы проведут беседу на тему «Любовь с точки зрения психиатрии».

Что происходит с человеком, когда он влюбляется? Можно ли поставить диагноз «любовь»? Можно ли заболеть любовью? Почему говорят, что от любви обезумел? Какова обратная сторона этого светлого чувства? Почему табу и стыд — препятствие для любви? В этом году мероприятие проводится в четвертый раз и будет проходить в рамках акции «Ночь музеев в арт-пространстве „Благосфера“. Цель проекта — преодоление устоявшихся в социуме стереотипов по отношению к страдающим душевными недугами путем психопросвещения, демонстрация возможности реального диалога в обществе о вопросах психического здоровья, сближение людей на основе общих ценностей — открытости, творчества и интеграции.

В этот день все желающие смогут: познакомиться с жизнью и творчеством людей с особенностями психического развития, став зрителем музыкально-поэтических этюдов; узнать мнение специалистов о делах любовных в рамках интерактивной лекции „Сойти с ума от любви“; стать участником уникального психологического пазла „Грани судьбы“; отдаться творческому порыву и проявить свой креатив на наших увлекательных мастер-классах с применением арт-терапевтических методик; стать зрителем анимационного фильма „Голоса“, рассказывающего о течении психического расстройства от здоровья к жизни с болезнью; погрузиться в мир „Зазеркалья“ с участниками одноименной и единственной в России радиостанции, где вещают авторы с психиатрическим опытом; постараться найти пути преодоления возможных жизненных проблем, получив абсолютно бесплатную и анонимную консультацию наших опытных высококвалифицированных специалистов психологов, психиатров, психотерапевтов. Чтобы попасть на мероприятие необходимо пройти регистрацию.