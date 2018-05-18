Ещё
Московские врачи обсудят тему любви с точки зрения психиатрии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Московские врачи обсудят тему любви с точки зрения психиатрии 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
В рамках диалогового проекта «Сказать не могу молчать» 19 мая врачи психиатрической больницы №1 им. Н. А. Алексеева Департамента здравоохранения Москвы проведут беседу на тему «Любовь с точки зрения психиатрии».
Что происходит с человеком, когда он влюбляется? Можно ли поставить диагноз «любовь»? Можно ли заболеть любовью? Почему говорят, что от любви обезумел? Какова обратная сторона этого светлого чувства? Почему табу и стыд — препятствие для любви? В этом году мероприятие проводится в четвертый раз и будет проходить в рамках акции «Ночь музеев в арт-пространстве „Благосфера“. Цель проекта — преодоление устоявшихся в социуме стереотипов по отношению к страдающим душевными недугами путем психопросвещения, демонстрация возможности реального диалога в обществе о вопросах психического здоровья, сближение людей на основе общих ценностей — открытости, творчества и интеграции.
В этот день все желающие смогут: познакомиться с жизнью и творчеством людей с особенностями психического развития, став зрителем музыкально-поэтических этюдов; узнать мнение специалистов о делах любовных в рамках интерактивной лекции „Сойти с ума от любви“; стать участником уникального психологического пазла „Грани судьбы“; отдаться творческому порыву и проявить свой креатив на наших увлекательных мастер-классах с применением арт-терапевтических методик; стать зрителем анимационного фильма „Голоса“, рассказывающего о течении психического расстройства от здоровья к жизни с болезнью; погрузиться в мир „Зазеркалья“ с участниками одноименной и единственной в России радиостанции, где вещают авторы с психиатрическим опытом; постараться найти пути преодоления возможных жизненных проблем, получив абсолютно бесплатную и анонимную консультацию наших опытных высококвалифицированных специалистов психологов, психиатров, психотерапевтов. Чтобы попасть на мероприятие необходимо пройти регистрацию.
Eva.ru: последние новости
«Свекла с маком»: Наташа Королева насмешила поклонников своей видеозагадкой «Неожиданно!»: Кристина Орбакайте заменит Чулпан Хаматову в спектакле «Современника» «Разнесло дядю»: в Сети обсуждают снимки располневшей звезды фильма «Мумия»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство3
Жизнь и смерть мальчика с сачком11
Как погиб «вождь краснокожих»8
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей66
Видео
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение