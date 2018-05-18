Маппеты предлагают оральные ласки в трейлере «Игрушки для взрослых»

В сети появился трейлер художественной киноленты «Игрушки для взрослых» (The Happytime Murders) с Меллисой МакКарти и Элизабет Бэнкс в главных ролях. Похабщина, сортирный юмор, насилие над людьми и образинами из плюша с Улицы Сезам — картина явно знает, зачем люди нынче отдают 500 рублей за билет в кинотеатр.

Лос-Анджелес — обитель денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по городу прокатывается волна загадочных преступлений, связанных со звездами популярного телешоу. И тогда на охоту выходят бывшие напарники — брутальный частный детектив и коп в юбке…