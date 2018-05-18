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«Лестница мертвецов» в австрийском концлагере Маутхаузен
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«Лестница мертвецов» в австрийском концлагере Маутхаузен 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Концентрационный лагерь Маутхаузен располагался в 20 километрах на восток от Линца — административного центра Верхней Австрии. Это был центр одного из крупнейших комплексов лагерей в Европе. В Австрии и Южной Германии создали еще около сотни таких лагерей, но в Маутхаузене условия были хуже всего. Маутхаузен был одним из двух трудовых лагерей «третьего класса»: туда отправляли «самых неисправимых политических врагов рейха», и многие из этих людей умирали от изнурительного труда. Сами нацисты называли это место мясорубкой.
Источник: Amusing Planet
Заключенные работали на гранитном карьере, на краю которого располагался лагерь. Это место было выбрано из-за близости Линца: Гитлер собирался полностью перестроить город по плану Альберта Шпеера, воспользовавшись трудом заключенных.
Несколько раз в день узников вынуждали носить по 186 ступеням каменные блоки весом до 50 килограммов. Часто заключенные не выдерживали и роняли груз — тогда он катился вниз, создавая жуткий эффект домино: люди на верхних ступенях падали на нижних, а те на следующих, и так до подножия лестницы. Камни придавливали человеческие тела, руки и ноги, и на лестнице каждый день кто-то умирал.
Эсэсовцы могли заставить измученных людей донести блоки до верха лестницы. Тех, кто пережил испытание, выстраивали в линию на краю скалы — надзиратели это называли «стеной парашютистов». Каждому пленнику предлагали выбор: либо его застрелят, либо он столкнет в пропасть стоящего перед ним. Многие в этот момент прыгали со скалы сами.
Теперь посещение «лестницы смерти» входит в экскурсию по матхаузенскому мемориалу. Лестницу переделали так, что туристам легко подниматься и спускаться. В концлагере лестница была наклонена, а ступени скользили.
Сегодняшние посетители каменоломни в Маутхаузене видят не ту же картину, что ее узники: в то время лестница не была зацементирована. Это были просто ступени, вырезанные в глине, неодинаковые по размеру, скользкие и практически непригодные для подъема, а тем более для спуска. Заключенных заставляли двигаться очень быстро, поэтому многие падали и роняли свой груз.
Работа состояла из переноски по лестнице больших тяжелых блоков. После этого нужно было еще и долго идти до базы. Если камень, который нес заключенный, казался надсмотрщику слишком маленьким, его расстреливали. И таких походов нужно было сделать 8-10 в день, и ни секунды отдыха.
Кристиан Бернадек, боец французского сопротивления, попавший в Маутхаузен, и автор книги «186 шагов»
Сейчас Маутхаузен порос деревьями и кустарниками. На большей части его территории после войны построили жилые районы. Здесь находится музей и гостевой центр.
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