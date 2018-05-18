Ещё
В твиттере вспоминают самые примечательные киноляпы и интересные кинофакты
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

В твиттере вспоминают самые примечательные киноляпы и интересные кинофакты 

Мир фантастики 2 часа назад
Чего только не найдёшь в твиттере! Если повезёт, то натолкнёшься на интересный флэшмоб или подборку впечатлений, а если нет, то непременно окажешься в центре скандала. На этот раз нам улыбнулась удача — пользователи твиттера обратили внимание на любопытный тред геймдизайнера Дэвида Амадора, который поделился подборкой интересных киноляпов и примечательных фактов из разных фильмов.
В «Матрице» режиссёры не могли скрыть камеры в отражении дверных ручек, поэтому пришлось их маскировать под продолжение галстука Морфеуса.
In Unthinkable (2010) there's a scene where someone defuses a Nuclear Bomb using Excel, and it's just random letters! pic.twitter.com/0gexK5gGUh — David Amador (@DJ_Link)
Мир фантастики: последние новости
Слух: в Сеть утёк сюжет «Перчатки Бесконечности» — четвёртой части «Мстителей» Marvel Studios запускает в производство фильм про расу Вечных В Москву приезжает писательница Мария Семёнова — она заглянет к нам на прямой эфир!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство5
Жизнь и смерть мальчика с сачком11
Как живут актёры с дефектами внешности3
Как погиб «вождь краснокожих»9
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Видео
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение