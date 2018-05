В твиттере вспоминают самые примечательные киноляпы и интересные кинофакты

Чего только не найдёшь в твиттере! Если повезёт, то натолкнёшься на интересный флэшмоб или подборку впечатлений, а если нет, то непременно окажешься в центре скандала. На этот раз нам улыбнулась удача — пользователи твиттера обратили внимание на любопытный тред геймдизайнера Дэвида Амадора, который поделился подборкой интересных киноляпов и примечательных фактов из разных фильмов.

В «Матрице» режиссёры не могли скрыть камеры в отражении дверных ручек, поэтому пришлось их маскировать под продолжение галстука Морфеуса.

In Unthinkable (2010) there's a scene where someone defuses a Nuclear Bomb using Excel, and it's just random letters! pic.twitter.com/0gexK5gGUh — David Amador (@DJ_Link)