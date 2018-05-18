Представители ФАО: Центральный рынок Воронежа соответствует гастрономической культуре Европы

Иностранная делегация нанесла визит на одну из крупнейших торговых площадок города. Представители продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) оценили Центральный рынок в Воронеже, их вывод — масштабно, безопасно и современно. В России эксперты из 50 стран мира — впервые, поэтому для рынка такой визит — особенно важен. Делегацию встретили с караваем под русские народные песни. После — показывали ассортимент и производство. В мясном бутике «Заречное» — гостей знакомят с известной воронежской мраморной говядиной. А здесь — угощают салом от местных фермеров. Интерес вызывают сезонные и несезонные фрукты и овощи, экзотика — есть и такая, которую даже заморские гости видят первый раз.