Представители ФАО: Центральный рынок Воронежа соответствует гастрономической культуре Европы 

Иностранная делегация нанесла визит на одну из крупнейших торговых площадок города. Представители продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) оценили Центральный рынок в Воронеже, их вывод — масштабно, безопасно и современно. В России эксперты из 50 стран мира — впервые, поэтому для рынка такой визит — особенно важен. Делегацию встретили с караваем под русские народные песни. После — показывали ассортимент и производство. В мясном бутике «Заречное» — гостей знакомят с известной воронежской мраморной говядиной. А здесь — угощают салом от местных фермеров. Интерес вызывают сезонные и несезонные фрукты и овощи, экзотика — есть и такая, которую даже заморские гости видят первый раз.
Чтобы понять, нужно попробовать. Поэтому иностранцам демонстрируют собственное мини-производство — там и угощают. К примеру, здесь — делают зефир, пастилу из местных яблок, халву. Представителей ООН удивляет, что все готовится за стеклом — прямо на глазах покупателей. Так же, как и натуральные сыры, хлеб и паста. В восторге — эксперты от сыра «Буррата» — говорят, вкус и качество, как в Италии. Впечатляет и недавно открывшееся производство мороженого. Гости также оценили уровень безопасности в здании рынка, грамотное архитектурное решение — широкие проходы, обилие света и пространства, а также — удобное расположение. И пришли к выводу, что воронежский рынок соответствует гастрономической культуре Европы.