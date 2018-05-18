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Представители ФАО: Центральный рынок Воронежа соответствует гастрономической культуре Европы
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Представители ФАО: Центральный рынок Воронежа соответствует гастрономической культуре Европы 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Иностранная делегация нанесла визит на одну из крупнейших торговых площадок города. Представители продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) оценили Центральный рынок в Воронеже, их вывод — масштабно, безопасно и современно. В России эксперты из 50 стран мира — впервые, поэтому для рынка такой визит — особенно важен. Делегацию встретили с караваем под русские народные песни. После — показывали ассортимент и производство. В мясном бутике «Заречное» — гостей знакомят с известной воронежской мраморной говядиной. А здесь — угощают салом от местных фермеров. Интерес вызывают сезонные и несезонные фрукты и овощи, экзотика — есть и такая, которую даже заморские гости видят первый раз.
Чтобы понять, нужно попробовать. Поэтому иностранцам демонстрируют собственное мини-производство — там и угощают. К примеру, здесь — делают зефир, пастилу из местных яблок, халву. Представителей ООН удивляет, что все готовится за стеклом — прямо на глазах покупателей. Так же, как и натуральные сыры, хлеб и паста. В восторге — эксперты от сыра «Буррата» — говорят, вкус и качество, как в Италии. Впечатляет и недавно открывшееся производство мороженого. Гости также оценили уровень безопасности в здании рынка, грамотное архитектурное решение — широкие проходы, обилие света и пространства, а также — удобное расположение. И пришли к выводу, что воронежский рынок соответствует гастрономической культуре Европы.
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