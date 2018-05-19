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На новой выставке представили оружие полководцев Гражданской войны
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На новой выставке представили оружие полководцев Гражданской войны 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
18 мая в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации к 100-летию русской революции и Гражданской войны после реэкспозиции открылось три новых зала.
Каждый из залов поэтапно раскрывает историю вооруженной борьбы во время Гражданской войны 1917-1922 годов в России. В первом можно узнать, как создавалась Рабоче-Крестьянская Красная Армия, (в том числе 1-я Конная, 11-я и Таманская армии), освещается деятельность Реввоенсовета. Отдельный раздел посвящен корниловской, алексеевской, марковской и дроздовской армиям. Второй зал рассказывает о противостоянии на Украине, борьбе за Петроград, чехословацком корпусе в России, народной армии Комитета членов Учредительного Собрания и армии Александра Колчака. И конечно же о героической 25-й стрелковой дивизии Василия Чапаева и наступлении красноармейцев на Востоке в 1919 году.
Завершающая часть экспозиции в третьем зале раскрывает личность военачальника Петра Врангеля, позволяет узнать о боях в Северной Таврии и взятии Крыма, интервенции на Дальнем Востоке, боевых действиях в Монголии и Горном Алтае.
— Эта экспозиция создавалась на протяжении нескольких лет, — говорит директор музея Александр Никонов. — Более 43 тысяч предметов по белому движению, вывезенных после революции в США, Аргентину и Турцию, удалось вернуть назад в Россию.
На выставке представлен первый (бронзовый) образец ордена «Красное Знамя» РСФСР. Кроме того, для обозрения открыты единственные сохранившиеся экземпляры Почетного Революционного оружия — высшей полководческой награды РККА: пистолет «Маузер» и шашки Семена Буденного, Михаила Фрунзе, Григория Котовского, Семена Тимошенко и Степана Вострецова.
Полностью окунуться во времена Гражданской войны зрителям помогла историческая реконструкция сражения, которая развернулась перед главным входом музея. В ней принимали участие члены военно-исторических клубов Москвы.
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