На новой выставке представили оружие полководцев Гражданской войны

18 мая в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации к 100-летию русской революции и Гражданской войны после реэкспозиции открылось три новых зала.

Каждый из залов поэтапно раскрывает историю вооруженной борьбы во время Гражданской войны 1917-1922 годов в России. В первом можно узнать, как создавалась Рабоче-Крестьянская Красная Армия, (в том числе 1-я Конная, 11-я и Таманская армии), освещается деятельность Реввоенсовета. Отдельный раздел посвящен корниловской, алексеевской, марковской и дроздовской армиям. Второй зал рассказывает о противостоянии на Украине, борьбе за Петроград, чехословацком корпусе в России, народной армии Комитета членов Учредительного Собрания и армии Александра Колчака . И конечно же о героической 25-й стрелковой дивизии Василия Чапаева и наступлении красноармейцев на Востоке в 1919 году.

Завершающая часть экспозиции в третьем зале раскрывает личность военачальника Петра Врангеля , позволяет узнать о боях в Северной Таврии и взятии Крыма, интервенции на Дальнем Востоке, боевых действиях в Монголии и Горном Алтае.

— Эта экспозиция создавалась на протяжении нескольких лет, — говорит директор музея Александр Никонов . — Более 43 тысяч предметов по белому движению, вывезенных после революции в США, Аргентину и Турцию, удалось вернуть назад в Россию.

Полностью окунуться во времена Гражданской войны зрителям помогла историческая реконструкция сражения, которая развернулась перед главным входом музея. В ней принимали участие члены военно-исторических клубов Москвы.