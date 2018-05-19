В Центральном музее ВС РФ открыли три новых зала по случаю 100-летия революции

На торжественной церемонии присутствовали заместитель директора Департамента культуры Министерства обороны генерал-майор С. В. Фральцев.

В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации 18 мая к 100-летию Русской революции и Гражданской войны после реэкспозиции открылись три новых зала: «Вооруженная борьба периода Гражданской войны в России: 1917-1922 гг.»

Экспозиция насыщена оружием и знаменами периода Гражданской войны и образцами военной формы одежды. Впервые представлены документы центральных архивов России: ГАРФ, РГВА, РГАСПИ с автографами Л. Д. Троцкого, И. В. Сталина, Л. Г. Корнилова, А. И. Деникина, А. В. Колчака, Н. Н. Юденича, Е. К. Миллера, А. И. Дутова, Н. И. Махно.

В экспозиции представлено большое количество подлинных реликвий известных участников событий: пистолет И. В. Сталина, чудом сохранившееся знамя бронепоезда председателя РВСР Л. Д. Троцкого, подарочный бювар заместителя председателя Реввоенсовета РСФСР Э. М. Склянского, оружие главкома С. С. Каменева, вещи полководцев 1-й Конной армии, кавказский пояс комбрига И. А. Кочубея, награды Н. А. Щорса, Я. Ф. Фабрициуса , Г. И. Котовского, личные вещи известных военачальников М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевского, В. Н. Егорьева, В. А. Антонова-Овсеенко, Г. Д. Гая, С. Г. Лазо, А. Я. Пархоменко, военных специалистов — бывших генералов и офицеров Русской армии А. А. Самойло, Л. Л. Клюева, А. М. Зайончковского, Ф. Ф. Новицкого, М. Д. Бонч-Бруевича; экспонируются личные вещи В. И. Чапаева, в том числе его знаменитая шашка и бурка, награды Яна Фабрициуса и В отличие от прежних времен широко представлены знамена и реликвии героев Белого движения: личные вещи Л. Г. Корнилова, А. И. Деникина, М. В. Алексеева, Н. П. Врангеля. Кроме того, среди экспонируемых наград — первый (бронзовый) образец ордена «Красное Знамя» РСФСР, единственные сохранившиеся экземпляры Почетного Революционного оружия — высшей полководческой награды РККА: маузер и шашка С. М. Буденного, шашки М. В. Фрунзе, Г. И. Котовского, С. К. Тимошенко, С. С. Вострецова.

На торжественной церемонии присутствовали заместитель директора Департамента культуры Министерства обороны генерал-майор С. В. Фральцев, директор РГВИА И. О. Гаркуша, директор Музея Победы А. Я. Школьник, а также коллеги из музеев города Москвы. В программе праздника было выступление клубов военно-исторической реконструкции, осмотр новой экспозиции и угощение гостей солдатской кашей.