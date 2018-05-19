В Центральном музее ВС РФ открыли три новых зала по случаю 100-летия революции 

На торжественной церемонии присутствовали заместитель директора Департамента культуры Министерства обороны генерал-майор С. В. Фральцев.
В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации 18 мая к 100-летию Русской революции и Гражданской войны после реэкспозиции открылись три новых зала: «Вооруженная борьба периода Гражданской войны в России: 1917-1922 гг.»
Экспозиция насыщена оружием и знаменами периода Гражданской войны и образцами военной формы одежды. Впервые представлены документы центральных архивов России: ГАРФ, РГВА, РГАСПИ с автографами Л. Д. Троцкого, И. В. Сталина, Л. Г. Корнилова, А. И. Деникина, А. В. Колчака, Н. Н. Юденича, Е. К. Миллера, А. И. Дутова, Н. И. Махно.
В экспозиции представлено большое количество подлинных реликвий известных участников событий: пистолет И. В. Сталина, чудом сохранившееся знамя бронепоезда председателя РВСР Л. Д. Троцкого, подарочный бювар заместителя председателя Реввоенсовета РСФСР Э. М. Склянского, оружие главкома С. С. Каменева, вещи полководцев 1-й Конной армии, кавказский пояс комбрига И. А. Кочубея, награды Н. А. Щорса, Я. Ф. Фабрициуса, Г. И. Котовского, личные вещи известных военачальников М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевского, В. Н. Егорьева, В. А. Антонова-Овсеенко, Г. Д. Гая, С. Г. Лазо, А. Я. Пархоменко, военных специалистов — бывших генералов и офицеров Русской армии А. А. Самойло, Л. Л. Клюева, А. М. Зайончковского, Ф. Ф. Новицкого, М. Д. Бонч-Бруевича; экспонируются личные вещи В. И. Чапаева, в том числе его знаменитая шашка и бурка, награды Яна Фабрициуса и В отличие от прежних времен широко представлены знамена и реликвии героев Белого движения: личные вещи Л. Г. Корнилова, А. И. Деникина, М. В. Алексеева, Н. П. Врангеля. Кроме того, среди экспонируемых наград — первый (бронзовый) образец ордена «Красное Знамя» РСФСР, единственные сохранившиеся экземпляры Почетного Революционного оружия — высшей полководческой награды РККА: маузер и шашка С. М. Буденного, шашки М. В. Фрунзе, Г. И. Котовского, С. К. Тимошенко, С. С. Вострецова.
На торжественной церемонии присутствовали заместитель директора Департамента культуры Министерства обороны генерал-майор С. В. Фральцев, директор РГВИА И. О. Гаркуша, директор Музея Победы А. Я. Школьник, а также коллеги из музеев города Москвы. В программе праздника было выступление клубов военно-исторической реконструкции, осмотр новой экспозиции и угощение гостей солдатской кашей.