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Фотограф обвинил National Geographic в плагиате
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Фотограф обвинил National Geographic в плагиате 

360tv.ru 11 минут назад
Фото: 360tv.ru
Фотограф Матус Бенче из Словакии обвинил авторов обложки журнала National Geographic в том, что они украли у него идею. Иллюстрация, призванная напомнить читателям об экологических проблемах, по мнению мастера фотографии, была скопирована с его работы, которую он сделал еще в 2015 году. Об этом Бенче написал в Instagram.
Несколько дней назад старший фоторедактор журнала Вон Уоллес разместил обложку нового номера, сопроводив комментарием: «Наша последняя обложка должна запомниться на долгие годы». Подписчики согласились с ним, отметив, что снимок является «гениальным». За короткий срок пользователи поставили публикации свыше 80 тысяч лайков.
Какое-то время спустя в редакции признались, что коллаж принадлежит мексиканскому художнику Хорхе Гамбоа, ставшему победителем конкурса постеров в Боливии. Еще позже в дискуссию вступил Матус Бенче, заявив, что он является автором оригинальной идеи и продемонстрировал собственную работу, которая была задействована в рекламе компании Tesco.
По словам Бенче, он пытался оспорить авторство Гамбоа еще два года назад, однако так и не смог связаться с мексиканцем. Он отметил, что его волнует не столько вопрос финансовой компенсации, сколько проблема авторского права. «Это то, чем я живу. Как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то вот так украл что-то у вас?».
Другая история, связанная с обложкой популярного журнала, стала предметом обсуждения в социальных сетях. Издание GQ опубликовало обложку, на которой изображено большое количество рук, что выглядит немного жутковато.
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