Завтра в Хабаровске отпразднуют День славянской письменности

Традиционно Хабаровск отметит День славянской письменности и культуры масштабными мероприятиями, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»

— Основные мероприятия пройдут 20 мая на территории парка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского. В них примут участие музыкальные коллективы города, художники, артисты, которые не только покажут свое мастерство, но и поделятся умениями. Будет проведена викторина «Тысячелетия истории Руси и русского языка» и каждый, кто пожелает, сможет проверить свои знания и даже получить приз, — рассказывает пресс-секретарь министерства культуры Хабаровского края Анна Покутняя.

А 24 мая в 17.00 на Комсомольской площади стартует Всероссийская акция «Поющая площадь». Уже не первый год эта акция также приурочена к празднованию Дня славянской письменности.

— В этот день тысячи голосов по всей стране объединяются в единый хор. Вместе зрители и участники акции поют известные песни советских и российских композиторов, знакомые с детства каждому жителю нашей страны, — продолжает Анна Покутняя.

По ее словам, в этом году участниками акции в Хабаровске станут 15 вокальных и хоровых коллективов. В сводном хоре зазвучат голоса более пяти сот исполнителей всех возрастов. Впервые участниками «Поющей площади» станет детский хор из города Харбин. Гости из Китая исполнят несколько песен на родном языке.

Программа мероприятий 20 мая:

Хабаровский краевой парк им. Н. Н. Муравьёва-Амурского (район набережной):

11.00. Откроется «Аллея ремёсел». Свои работы представят художники, мастера декоративно-прикладного искусства. Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах по плетению из трав и соломки, росписи по глине, лепки из глины и солёного теста, изготовлению кукол.

11.30. На летней концертной площадке для детей начнется кукольное представление Образцового детского кукольного театра «Сюрприз». В завершении представления всех присутствующих созовут на веселые игры, хороводы с песнями и розыгрышами.

12.00. От Спасо-Преображенского кафедрального собора (площадь Славы) начнется православное шествие. Завершится крестный ход у Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери (Комсомольская площадь), где будет совершен молебен святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, который возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир.