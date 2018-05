«Это не порно»: блог с великолепной коллекцией винтажных фотографий знаменитостей

Швед Патрик Карлссон работает дизайнером в миниатюрном рекламном агентстве. Таком же миниатюрном, как и его родной город на юге страны. Развлечений там немного, поэтому свободного времени у Патрика навалом. И ему легко удается регулярно пополнять свой блог качественным контентом. Блог называется This Is Not Porn («Это не порно»). И это действительно не порно, а коллекция очень крутых винтажных фотографий знаменитостей. А еще Патрик время от времени разоблачает популярные фейковые кадры.

Источник: TJournal

Джордж Лукас и кукла Магистра Йоды, которой управляет Фрэнк Оз.

Принцесса Диана на премьере фильма «Лабиринт».

После окончания колледжа Патрик завел сразу несколько блогов, чтобы было чем заниматься по вечерам. В This Is Not Porn он поначалу публиковал фотографии, которые казались ему сексуальными, но при этом не содержали ни намека не то что на порно, а даже на эротику. Но со временем он переключил свое внимание на забавные архивные кадры всем известных людей, посчитав это более привлекательной нишей.

Билл Клинтон и его жена Хиллари играют в пинг-понг.

Кэрри Фишер практикуется в стрельбе для роли в «Звездных войнах».

Писательница Астрид Линдгрен лезет на сосну.

Название блога, однако, Патрик менять не стал. Хотя ему сто раз советовали это сделать: из-за слова «порно» в названии файрволы многих организаций и учебных учреждений блокируют доступ к сайту. С другой стороны, оно подбрасывает трафик с поисковиков. Правда, большинство пользователей, попавших в блог таким образом, очевидно, оказываются разочарованными.

Харрисон Форд на съемках картины «Индиана Джонс и храм судьбы».

Стивен Спилберг и продюсер Кэтлин Кэннеди на съемках «Парка юрского периода».

Жестких ограничений в выборе кадров швед перед собой не ставит. Кроме одного: в блоге не появляются фотографии, сделанные после 2000 года. Патрик рос в 80-90-е годы и считает, что в те времена жизнь была лучше. Видимо, в России он тогда не бывал. Большую часть контента блогер находит самостоятельно, что-то присылают читатели. В любом случае Патрик старается выяснить автора фотографии, но удается это далеко не всегда.

Арнольд Шварценеггер берет уроки фехтования на мечах для роли в фильме «Конан-варвар».

Стивен Спилберг и его сестра Энн.

Отдельный раздел блога посвящен развенчанию популярных снимков, на которых изображены не те люди, про которых все думают. Это не так сложно, как кажется, говорит Патрик, нужно просто быть внимательным и сопоставлять факты.

«Это не Мэрилин Монро Джон Кеннеди . Люди на фотографии — похожие на них актеры, а автором является фотограф Эллисон Джексон, известная тем, что любила использовать двойников и создавать постановочные снимки знаменитостей».

«Да, это Элвис Пресли , но стрижет он не Джонни Кэша или Джеймса Дина, как многие считают. Элвис стрижет своего кузина Джина Смита».

«Джеймс Дин не курил в компании Мэрилин Монро на крыше дома в Нью-Йорке».