Концерт и открытие арт‑объекта пройдут на даче Маяковского в Подмосковье в субботу

В подмосковном Пушкине на даче-музее Маяковского в субботу пройдет благотворительный концерт и открытие арт-объекта в виде маяка.

Открытие арт-объекта на даче-музея Маяковского на улице Акулова гора, дом 7, состоится 19 мая — это будет маяк. Будет установлен прожектор, высота сооружения примерно 3 метра. Он будет стоять справа от памятника Маяковскому.

Арт-объект возводится силами районной общественной организации «Дарю Добро» города Пушкино, а официальное открытие состоится в 15:00.

В этот день будут открывать арт-объект и проводить благотворительный концерт в помощь даче Маяковского, и еще будет открываться библиотека и молодежный центр на западной стороне. Будут собирать денежные средства на закупку книг, детских книг, художественной литературы, и все спонсоры будут вписаны внутри этого маяка, потом сам объект будет расписан в стиле Маяковского.

Кроме того, вход на благотворительный концерт будет бесплатный, на нем будут выступать рок-группы и артисты из театров города Москвы, а также музыкальные группы местного значения.

Гости смогут принять участие в различных мастер-классах, например, по изготовлению пряников в форме маяка, а юные посетители смогут погладить мини-пони.

Новой фишкой мероприятия будет выступление чтецов, за которыми девушка будет изображать стихотворение в виде мимики и танца. На сцене будет стоять урна для пожертвований, а также деньги можно будет перевести на счет банковской карты. Собранные средства пойдут на благоустройство дачи-музея, а именно — на территории необходимо починить туалеты, сцену, а также покрасить памятник Маяковскому.