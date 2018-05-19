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Рудова, Серябкина, Топольницкая побывали на самой сладкой вечеринке Канн
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Рудова, Серябкина, Топольницкая побывали на самой сладкой вечеринке Канн 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Ежегодно Каннский кинофестиваль собирает в дни открытия звёзд со всего мира. Вот уже второй год российские селебрити прилетают на Лазурный берег Франции, чтобы посетить самую сладкую вечеринку на набережной Круазетт.
8 мая 2018 года стартовало важнейшее событие в мире кино — открытие Международного Каннского кинофестиваля. Каждый год в это время Франция принимает в гостях звезд со всего мира: они прилетают, чтобы насладиться новинками индустрии, морским бризом и самыми шикарными вечеринками.
Магнат не смог обойти это громкое событие стороной, и, следуя сложившейся традиции, пригласил российских звёзд на свою вечеринку, которая прошла 10 мая на знаменитой набережной Круазетт.
Попробовать мороженое из России прилетели: солистки группы SEREBRO Ольга Серябкина (Молли) и Екатерина Кищук, актрисы Наталья Рудова и Юлия Топольницкая, модели Мария Миногарова и Алёна Есипова, стилист Тата Шапиро и известные видеоблогеры Юлия Пушман и Карина Каспарянц.
Такой сногсшибательный российский звёздный состав, не оставивший равнодушных никого вокруг, впервые попробовал новое эскимо Магнат Миндаль. А прямо перед вечеринкой звезды посетили Магнат бар, где сделали своё персональное мороженое — с настоящим шоколадом и разными посыпками: золотыми шариками, черными хрустящими орехами, засахареными лепестками роз.
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