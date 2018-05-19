Все о новых детских проектах Олега Роя

Недавно редакция Tlum.Ru встречалась с ведущим детским писателем и продюсером студии ToyRoy Entertainment Олегом Роем, чтобы узнать все секреты о том, как рождаются идеи для книг и мультфильмов. Мы все выведали и вам рассказали, но кроме этого спросили создателя «Джингликов» и «Дракоши Тоши» и о его будущих детских проектах. И их будет много. Очень много.

В этой части интервью вы узнаете о полном метре «Дракоши Тоши», первом российском мультсериале, поднимающем тему аутизма, кулинарном мультфильме с рецептами и о многом другом.

— Неужели «Дракоша Тоша» превратится в полнометражный мультфильм?

— О, это большой секрет, расскажу только вам! На днях я полностью закончил работу над литературным произведением, которое называется «Приключения Дракоши Тоши или мир потерянных игрушек». Книга от издательства «ЭКСМО» в сентябре-феврале выйдет на рынок.

И сейчас студия «Петербург» вместе с нами и нашими сценаристами разрабатывает первый вариант сценария. Параллельно мы начали рисовать наших старых героев, из которых, кстати, скажу по секрету, останется только Дракоша Тоша, его практически «выкрадывают» из нашего сериала. Вернуться ему поможет Тойройчик. А вот Няши и Яши в полном метре не будет. Будут новые персонажи, которых мы сейчас отрисовываем.

— Мы слышали, что Дракоша Тоша приедет на «Мультимир».

— Дай бог все пойдет хорошо, и мы успеем дошить нашу куклу Дракоши Тоши. Будем представлять «Дракошу» с небольшим стендом. На экране будем показывать новые проекты — тизер «Москва, Пекин и два медведя» и первую серию «Приключений Поваряши и Вкусняши». Но в основном на «Мультимире» дети будут видеть Дракошу.

— «Москва, Пекин и два медведя»?

— Это 3D мультсериал, где бурый мишка и панда путешествуют по всему миру. Наш мишка рассказывает об озере Байкал, а панда — о Китайской стене. Мы соединяем два разных народа и объясняем детям с помощью анимации, что мы не разные. В конце этого месяца будет тизер. Думаю, сериал «зайдет», как говорит моя дочь. У нас есть начальный этап финансирования, мы планируем первые 26 серий, у нас есть гарантия на полный метр.

— А что за «Приключения Поваряши и Вкусняши»?

— Это новый клевый 3D продукт, мне он очень нравится. Первую серию мы будем показывать в сентябре, она уже готова, хотим просто доделать вторую, чтобы в блоке их запустить.

Когда я придумывал галактику главных героев в «Джингликах», я понимал, что у меня есть Манюня, есть другие представители сериала, они так или иначе относятся к разным профессиям. И мне стало интересно направление кулинарии. Я понимал, что кулинария — это отдельный вбоквел для любого сериала, потому что качеством кулинара можно наградить любого героя из сериала.

Я стал это развивать, потому что детской кулинарии у нас не существует, проектов об этом нет. Тут ведь есть свои сложности. Детям нельзя в руки давать некоторые вещи из-за соображений безопасности. Нельзя резать, горячее в руки брать. Но ребенок все-таки может на 8 марта или на день рождения бабушки что-то вкусное сделать. Стали рождаться маленькие этюды о том, как сделать из печенья и 2 ложек варенья торт. И потихоньку они стали копиться. Я решил сделать сериал о том, как хорошо и вкусно готовить. И так родился Поваряша, которому нравилось это дело. Ведь нет ничего лучше, чем накормить своего друга и потом узнать его мнение о блюде. Это слова из сериала.

Поваряша мечтает сделать самую лучшую вселенную самых хороших блюд. Но Поваряша не подозревает, что является не просто человеком, которому нравится готовить, а принцем огромной страны Вкусляндии. А знает это только правая рука Вкусняши — Ням-Нямыч. И когда во Вкусляндии что-то случается, Ням-Нямыч прилетает на кухню к Поваряше, который работает вместе с Искоркой и чучелом Бу, стоящем на огороде. И они помогают Вкусляндии решить проблему.

В рамках этого сериала мы даем маленькие сюжеты, в первой серии на 25 секунд, когда посредством рэпа, мы рассказываем рецепт. Первый — «Праздничный торт для Бу». И там мы показываем, как сделать без ножа, горячей воды и всего опасного шикарный торт. И в каждой серии будет свой рецепт и своя песня.

— Как вы находите такие безопасные рецепты? Советуетесь с кем-то?

— В рамках рецептуры у нас есть человек, который подсказывает мне рецепты, на которые я мог бы сделать историю. Как сделать лимонад, как сделать школьный бутерброд. Знаете, что можно сделать с замороженным хлебом? Об этом будет отдельная серия, я пробовал сам дома, очень классно готовится.

У нас уже возникло 26 первых идей блюд, по которым делается мультсериал. Первая серия уже вышла, мы ее показывали и взяли тайм-аут на работу над ошибками, так как это первый подобный проект и ошибки есть. У нас есть полтора месяца, потом мы снова покажем и соберем экспертное мнение. На этой базе сделаем уже вторую серию без ошибок и дальше начнем делать это все на потоке.

— А как дела у «Джингликов»? Будет второй сезон?

— Конечно. Сейчас студия Open Alliance Media, которая делает «Джингликов», закончила первый сезон, полностью на основе моих книг. Дальше так же все и будет. У них в арсенале переданных прав около 100 историй, этого достаточно. Есть и большие истории, подходящие для полных метров. Это космические приключения джингликов, подводные приключения джингликов, самые вкусные приключения джингликов. Там огромное количество неиспользованного материала, которого студии хватит на долгое время. А поскольку там работают хорошие профессионалы, и у мультпроекта, и у самой студии огромное будущее.

— То есть и мультсериал, и полнометражный мультфильм будут базироваться на уже созданном вами материале?

Да. Сейчас я разделил сериал анимационный от книжного. И каждый пойдет своим путем.

— А что за путь будет у книжек?

— Интересный путь. Например, будет развитие «Комиссара Панкрата». Есть чумовая история — «Чемоданные истории Бедокура». Каждую пятницу у Бедокура собираются все, кому не лень, а Бедокур достает маленький чемоданчик, он ведь весь живет на чемоданах. Кстати, эта великая тайна тоже раскроется. И вот Бедокур открывает чемодан, достает оттуда корону и говорит: «Сегодня чемоданная история о том, как дракона от принцессы спасали». И рассказывает перевертыш о бедном драконе, которого пришлось спасать от принцессы. И главное, он сам принимал в этом участие, кто как не Бедокур спасал дракона. И каждый раз он рассказывает истории, которые не могли происходить. И все знают, что это выдумки, просто все любят эти истории.

Вот сегодня 56 таких историй есть, я хочу и дальше об этом писать. Есть еще книги, которые пока не вышли, где джинглики размышляют о профессиях. Например, последняя серия сериала («С огоньком») как раз о пожарных. И есть идея дальше это продолжать.

— Вернемся к мультфильмам. От «Джингликов» откололся еще один мульт-проект — «Стражи Гор». О чем он?

— «Джинглики» — это огромная галактика, про которую мало кто знает. Это же часть острова большой планеты Хэппиленд. А на ней живут шинглики, минглики, кинглики и другие народцы. И у каждого свои порталы, звездные и подводные тайны, прошлое, настоящее и будущее. И джинглики принимают в этом участие, но есть же еще и винглики.

А у вингликов всегда снег. От вингликов и родились «Стражи гор». Там все в снегах, есть снежные чудища. И есть хранители снега — команда тех, кто охраняет горы, так как в этой части хранится сердце этой галактики. И есть охотники, которые ищут это сердце. В общем, это большая полномасштабная история.

Мы сейчас подписываем контракт, будем делать мультфильм на 26 серий. Если все сложится хорошо, тогда, путешествуя на «Розу Хутор», вы будете видеть героев «Стражей Гор», которые там гуляют и делают свое снежное шоу.

— Вы нам рассказывали очень грустную историю, которая связана с готовящимся мультсериалом «Волшебная лавка Есении». Расскажите о нем подробнее.

Ради этого проекта вообще стоило создавать студию в свое время…

Как-то раз я натолкнулся на мысль, что у игрушек в своем мире тоже есть игрушки. И у этих игрушек бывают такие мечты, которые они хотят осуществить. Еще в мире игрушек живет девочка Есения, она держит свою волшебную лавку. И именно в этой лавке с помощью своих друзей, волшебной книги и огромного количества сказочных пузырьков она воплощает мечты в реальность.

Только никто не понимает, что эта девочка живет еще и в нашем мире. А в нашем мире она странный ребенок, особенный, она больна аутизмом. Она находится в интернате в инвалидной коляске. И потихоньку мы начинаем понимать, что уход в тот мир и помощь игрушкам, это то место, куда она уходит от своей болезни, от своих страданий.

Мы сейчас готовим сериал, в котором не будет напрямую поднята тема аутизма, но будут большие намеки. Профессионалы их точно увидят. Например, в сериале есть мишка Шмяк, который аутист, это будет понятно. Он будет многие слова повторять, стараться не смотреть в глаза, иногда разговаривать карточками, замыкаться в себе. И я хочу, чтобы ребенок, который смотрел сериал, видел, как к нему относятся другие герои. Толерантно, спокойно, хорошо, иногда с юмором, но никогда через агрессию.

Это будет 3D проект на базе студии в Санкт-Петербурге. В первом сезоне мы хотим сделать 26 серий по 11 минут. Еще мы хотим сделать уникальную штуку, чтобы серия делилась на две части по пять с половиной минут. Чтобы в середине был заход на новую историю, и для особенных детей серию можно было дробить на две части. Потому что есть дети, которым тяжело смотреть 11 минут. Обычный ребенок будет смотреть целиком и замечать деления не будет. Но профессионал будет чувствовать, что в середине есть новая композиционная часть.

Если все пойдет хорошо, то к концу года мы начнем первых героев шевелить. Мы недавно подписали библию героев, мы создавали ее почти 2 месяца и сейчас, как говорится, мы «размяли» каждого персонажа, и они получились няшные, классные. И ребенок их полюбит, а родители скажут: «Да, этот сериал я точно покажу своему ребенку».

— Планируется ли по этому сериалу полный метр?

— Да, мы уже его делаем. В нем игрушки, привыкшие к тому, что в лавке всегда можно получить добро и приключения, однажды приходят — а лавка закрыта. И Есении нигде нет. И проходят месяцы, а ее нет. Игрушки пытаются ее найти и с помощью волшебной книги попадают в наш мир.

А в нашем мире все немного по-другому, к сожалению, тут есть жесткие правила, особенно по отношению к этим особым детям. Игрушки находят Есению, когда она уже не в состоянии уходить даже в свои мечты, у нее на это нет сил. И игрушки, а не взрослые, помогают Есении их набраться.

— А есть ли еще подобные проекты?

— У нас в России это впервые. Их в мире всего три, наш — четвертый. У нас знают только про «Улицу Сезам». Мы решили не учиться на вышедших сериалах по этой тематике. Мы хотим пойти по пути новому, интересному, правильному, на наш взгляд. С нами будет работать большой фонд и его специалисты. Мы хотим впервые за историю анимации создать подобный международный проект. Мы делаем это для всего мира.

Это же проблема не только наша, а нашей планеты. Тут не только аутисты, это и ДЦП, и болезнь Дауна. Мы хотим, чтобы у родителей таких детей была возможность в этом сериале что-то для себя подчерпнуть. И при этом миссия не сесть и поплакать, а отдохнуть. Там есть юмор, свои музыкальные песни, мы уже над ними работаем. И хотим с этими песнями попасть на «Мультимузыку».

— Как идет работа над проектом «Хранители планеты»?

— Проект развивается. Мало того, вышла первая книга — «Битва за цвет», отрисованы все герои, готовится вторая книга. Сейчас идут переговоры с Китаем и Кувейтом, им очень понравилась идеология и миссия проекта — самый экологически чистый сериал. Сейчас все зависит от финансирования. Написано 56 синопсисов к сериалу, все герои и локации разработаны, написаны первые 3 серии, есть музыка. И теперь у нас два претендента на проект.

«Хранителей планеты» очень хотело финансировать Министерство экологии, у нас были встречи, просто я решил, что частные инвестиции здесь лучше. Я буду чувствовать себя свободным, не доказывая огромной комиссии правоту той или иной серии. Мы еще в прошлом ноябре с Министерством экологии говорили о сериале, но условия мне не понравились, не хочется наступать проекту на горло.

— А с «Союзмультфильмом» не думали поработать? У них планы такие же наполеоновские, как и у вас.

— Здорово, что вы упомянули эту студию. У меня есть проект «Шуршики», они же «Сказки в избушке».

Я знал, что «Союзмультфильм» приобрел новую кровь в виде госпожи Слащевой. Она за год создала такое, уму не постижимо. И вот «Шуршиками» заинтересовался «Союзмультфильм», сейчас мы готовим им предложение. Если мне потрясающей улыбкой госпожи Слащевой улыбнется удача, то мы объединим усилия и поработаем над двумя проектами, которые им понравились — «Приключения Поваряши и Вкусняши» и «Шуршики».

— Два года назад вы с Disney начали проект «Сказки Белогорья». Что с ним происходит?

— Мы написали уже 11 книг. Первая должна была выйти в прошлом году, к премьере фильма «Последний богатырь», но выйдет только в этом. А в будущем «Сказки» должны стать анимационным сериалом. Будут ли там герои из фильма? Скоро узнаете.

— Вы являетесь автором книг по мультсериалу «Сказочный патруль», который делает студия «Паровоз». Не думали о своем собственном подростковом проекте?

— Мы готовим сейчас три киносериала для подростков для зарубежного рынка. Это будут не анимационные, а художественные сериалы с компьютерной графикой! «Соратники», «Душа кукол» и «Изгои». Это все типа «Дивергентов» или «Бегущих в лабиринте», подростковое. В следующем месяце у нас будет большая презентация.

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Интересное по теме: «Смешарики», «Гофманиада» и «Дракоша Тоша» покоряют Европу Самые правильные мультсериалы для малышей