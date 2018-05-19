Баню на Всполье закроют

Фото с ресурса vkpress.ru Общественную баню на «Всполье» закроют в День защиты детей. Связано это с ремонтом здания. Вновь откроется общественная баня в конце июля. Всё бы ничего, но ремонт, пользующегося в народе огромной популярностью заведения, запланирован как раз на время отключения в микрорайоне горячей воды.

Как нам стало известно, внутри бани «На Всполье» будут делать косметический ремонт, а затем приведут в порядок оборудование к грядущему отопительному сезону.

Жители города резонно задают вопрос, — «А куда идти мыться?». У горадминистрации нашёлся ответ — в другие бани: «На Северной» и «Красносельскую».