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Баню на Всполье закроют
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Баню на Всполье закроют 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса vkpress.ru  Общественную баню на «Всполье» закроют в День защиты детей. Связано это с ремонтом здания. Вновь откроется общественная баня в конце июля. Всё бы ничего, но ремонт, пользующегося в народе огромной популярностью заведения, запланирован как раз на время отключения в микрорайоне горячей воды.
Как нам стало известно, внутри бани «На Всполье» будут делать косметический ремонт, а затем приведут в порядок оборудование к грядущему отопительному сезону.
Жители города резонно задают вопрос, — «А куда идти мыться?». У горадминистрации нашёлся ответ — в другие бани: «На Северной» и «Красносельскую».
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