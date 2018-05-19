Хитрый ход в ответ на старение: старики в японской деревне зарабатывают путём сбора листьев

В японской деревушке, в которой проживает менее 1500 жителей, серьёзно стоит проблема старения населения. Местные жители придумали ловкий план в борьбе с данной проблемой — старики в деревушке богатеют с помощью сбора листьев.

Ожидается, что эта небольшая деревня полностью избавится от мусора к 2020 году. Деревушка расположилась в центральной части префектуры Токусима и носит название Камикацу. Данный район расположен в гористой местности, 100-700 метров над уровнем моря, там разбросано около 55 больших и маленьких деревушек. Их общая площадь всего лишь 109,68 квадратных километров, 88,5% из которых это пышные леса.

Камикацу — классическая небольшая деревня, расположенная в горах. Доля пожилых людей старше 65 достигает 51,49%. Перенаселение и старение — две основные проблемы, с которыми сталкивается этот регион.

В японской кухне при приготовлении различных блюд большое внимание уделяется цвету, аромату и вкусу, эти составляющие должны гармонично сочетаться. Особое внимание уделяется искусству сервировке стола. Каждое блюдо должно отражать тот или иной сезон года. Член сельскохозяйственной ассоциации Камикацу Йокой Шиджи потратил более двух лет и немало собственных средств, чтобы попробовать свои силы в приготовлении японской кухни в различных традиционных ресторанах. Он усердно занимался изучением способов размещения листьев в различных блюдах. Важна их форма и размер, а также сезонность блюда.

В 1986 при поддержке местных пожилых людей, Йокозаки Шицзи основал компанию «Карафуру». Компания «Карафура» занимается производством определённых сортов листьев, которые используются в ресторанах для украшения блюд. Разновидность сортов продукции достигает более 320 видов.

На рынке компания добилась долгосрочной поддержки. На восьмом году после основания годовая прибыль компании превысила 100 миллионов японских иен. На сегодняшний день она составляет около 260 миллионов иен. Там работают пожилые жители Камикацу. Самому молодому из них чуть больше 70 лет, а самому старшему больше 90. Эти пожилые люди занимаются сбором листьев в саду или в горах. В сборе листьев участие также принимают женщины, не уступающие в своей работоспособности мужчинам. Они собирают листья, а потом продают их. Годовой заработок рабочих составляет более десяти миллионов иен, что позволило им с лёгкостью стать местными богачами.

Работа по сбору листьев не требует какого-либо образования, а тем более нет никаких возрастных ограничений. Можно сказать, что данная «профессия» может стать делом всей твоей жизни. Возможно, именно благодаря тому, что у пожилых людей есть возможность устроиться на такую работу, они составляют более половины населения Камикацу.

«Когда ты в преклонном возрасте всё ещё можешь зарабатывать собственным трудом, это говорит о том, что у тебя всё еще есть возможность показать себя, показать свою полезность. Повышается чувство внутренней удовлетворенности, и ты уже не испытываешь страха перед старением. Больше не чувствуешь прежних симптомов высокого кровяного давления.» — говорят старики. Всё верно, ведь чувство удовлетворенности пожилых людей необходимо для достижения гармонии в обществе и в семье.

В 2003 году в Камикацу вновь была проведена реформа:отменены установленные ранее дни сбора мусора, жители Камикацу также отказались от специальных мусоровозов и профессии сборщика мусора. В Камикацу имеется всего лишь один центр по утилизации отходов. Перед утилизацией весь мусор сортируется на 45 разных категорий. Например, когда вы выбрасываете один носок, то он будет относиться к категории сгораемых отходов, а если же вы будете выбрасывать пару носков, то она будет относиться к категории перерабатываемой категории. После переработки ваши тщательно выстиранные носки отправляются в специализированный магазин в Камикацу, в котором продаются вещи, прошедшие переработку. Ведь если вы выбросили вещь, то это не значит, что она может не пригодиться другому человеку. Даже если вы не житель Камикацу, вы также можете подыскать себе какую-нибудь вещь в «мусорной лавке», к тому же это бесплатно.

Удивительная «листовая экономика», а также новаторский способ утилизации мусора, привлекли в Камикацу большое количество молодых людей, стремящихся сменить место жительства. Не так давно в 2014 году, в Камикацу прибыло 2213 представителей из различных университетов и компаний Японии, которые проходили там повышение квалификации и изучали «феномен Камикацу». Из них около 20 человек переселились в Камикацу на постоянное проживание. Уникальная природная среда и доброта местных жителей стали фундаментом для создания инновационных предприятий, к тому же благодаря открытию горячих источников в Камикацу стал активно развиваться туристический бизнес.