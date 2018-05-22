КПРФ поздравила россиян с Днём пионерии

Член Комитета Госдумы по охране здоровья, член фракции КПРФ Николай Осадчий в ходе выступления от фракции в Госдуме поздравил россиян с наступившим Днём пионерии. В этом году движению юных ленинцев исполнилось 96 лет.

«Пионерская жизнь дала нам уроки уважения к старшим, сделала нас патриотами своей Родины. Многие с гордостью принимали пионерские галстуки и были горды стать частью великой страны», — сказал он.

По словам депутата, 21 мая на Красной площади в Москве по инициативе коммунистов состоялась торжественная пионерская линейка.

«Около трёх тысяч школьников из 29 городов нашей страны собрались у Музея Владимира Ленина, где в советские времена в пионеры вступали самые достойные», — сказал он.

Решение о создании пионерских отрядов было принято на Второй всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года. В честь этого события 19 мая отмечался в СССР как День рождения пионерии.