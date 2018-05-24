КПРФ поздравила россиян со 118-летием крейсера «Аврора»

Член Комитета Госдумы по делам национальностей Александр Кравец в ходе выступления от фракции в Госдуме поздравил россиян со 118-летием спуска крейсера «Аврора» на воду.

«Сегодня особенный день. 118 лет назад состоялся спуск на воду крейсера «Аврора», — сказал он.

В 11:15 11 (24) мая 1900 года в присутствии императора Николая II и императриц Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны, наблюдавших за церемонией из Императорского павильона, состоялся торжественный спуск «Авроры» на воду. Под залпы артиллерийского салюта стоявших на Неве кораблей крейсер благополучно сошёл на воду.

25 октября 1917 года с холостого выстрела крейсера «Аврора» начался штурм Зимнего дворца, в котором находилось Временное правительство. Этому событию придавалось большое значение в СССР и социалистических странах как символу начала Великой Октябрьской социалистической революции.