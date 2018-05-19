Запашные подружат всех футбольных фанатов мира

19 мая Большой Московский цирк на проспекте Вернадского представит премьеру шоу «ЭпиЦЕНТР мира». Это постановка Народного артиста России Аскольда Запашного, приуроченная к Чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом в России. Об артистах, которые принимают участие в новой программе, НСН рассказал директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный

«Главные роли в новом шоу исполним мы с Аскольдом, а также ведущие артисты Российской государственной цирковой компании и Большого московского государственного цирка и Цирка Никулина», — отметил артист.

В центре сюжета шоу — футболисты и спортивные болельщики из разных стран, для которых Россия становится центром притяжения и мощным объединяющим звеном. Авторы шоу подчеркивают: в современном мире болельщики разных сборных между собой нередко конфликтуют, а задача шоу заключалась в том, чтобы показать обратную ситуацию, когда все различия побеждает общая страсть — беззаветная любовь к футболу.

Новая программа включает необычайно сложные номера, некоторые из которых по оценкам экспертов просто не имеют аналогов в мире. Так, например, воздушные гимнастки Елена Бараненко Елена Петрикова в своем выступлении соединили сразу несколько жанров: они работают и на лентах, и на петлях, и на кольцах. Работают, кстати, без страховки.

Кроме того, в новой программе Цирка на проспекте Вернадского будет сразу несколько номеров с животными. На арену выйдут тигр, обезьяна, медведица, которые в очередной раз докажут, что артистизм — качество, присущее не только людям.

Впрочем, всех секретов артисты до премьеры не раскрывают и приглашают всех, кто не равнодушен к цирковому искусству, прийти на выступление и увидеть все своими глазами.